Es ist offiziell: Donald Trump ist der 45. Präsident der USA. Nach der Vereidigung seines Vizepräsidenten Mike Pence, legte auch Trump den Amtseid ab. In seiner Antrittsrede dankte er den Obamas und bekräftigte nochmals: "America first".

Einen Tag nach dem Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident sind in vielen Städten der USA zehntausende Menschen zum Protest auf die Straße gegangen. In Washington beteiligten sich hunderttausende Menschen an einer Großdemonstration.

von Lara-Marie Müller

Moment oder Movement? Anlässlich des "Marsches der Frauen" in Washington haben vor einer Woche auf der ganzen Welt Millionen Menschen gegen Donald Trump protestiert. Die Wut auf seinen Kurs des neuen US-Präsidenten ist groß und treibt auch Menschen auf die Straße, die sich bisher wenig engagiert haben.

"Ich habe vorher nicht protestiert", sagte Eliza Feero vergangenen Samstag auf dem "Women’s-March" in Washington. Neben Uni, Nebenjob, Sport bleibe wenig Zeit für politisches Engagement. Die 21-jährige Studentin ist lesbisch und hat jetzt Angst, dass Donald Trump die Zukunft von ihr und ihrer Freundin zerstören könnte. Das brachte sie auf die Straße. Auch der 29-jährige Chris Hershberger und viele andere Demonstranten beteiligten sich zum ersten Mal an solchen Aktionen.

"Unser Marsch kann nicht hier enden"

Sowohl in Washington als auch weltweit brachte der Marsch der Frauen mehr Trump-Gegner zusammen als andere Proteste während seines Wahlkampfes. Selbst die Organisatoren waren überrascht vom regen Zulauf: Erwartet hatten sie 200.000 Teilnehmer, am Ende gingen schätzungsweise eine halbe Million Menschen gegen die Politik des neuen Präsidenten in der US-Hauptstadt auf die Straße.

"Unser Marsch kann nicht hier enden", schrieben die Organisatoren kurz darauf auf ihrer Website. Sie wollen eine politische Bewegung daraus machen. Schon während des Marsches warben sie für ihre Aktion "10 in 100". In Trumps ersten 100 Tagen im Amt sollte jede Teilnehmerin zehn Aktionen gegen den neuen Präsidenten unternehmen. Zum Auftakt sollte eine Postkarte verschickt werden: "Schreibt eurem Senator, was euch am wichtigsten ist und wie ihr dafür in den kommenden Wochen kämpfen werdet", forderten sie auf.

Trump zieht seine Agenda durch

Währenddessen erlässt Trump im Weißen Haus ein Dekret nach dem anderen. So will er "Obamacare" kippen. NGOs, die Abtreibungen unterstützen, streicht er die Gelder. Er kündigt das Handelsabkommen TPP auf, das sein Vorgänger Barack Obama mit elf weiteren Pazifik-Anrainerstaaten mühsam ausgehandelt hatte. Er will den "Sanctuary Cities" - den Städten und Kommunen, die Einwanderer ohne Papiere vor dem Zugriff der Bundesbehörden schützen - die Gelder streichen. Und er ordnet den Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko an. Auch die umstrittene Öl-Pipeline in North-Dakota lässt er weiterbauen.

Der Protest der Massen am Samstag blieb ungehört - eigentlich hat Trump in seiner ersten Amtswoche gegen fast alle Themen etwas unternommen, wofür die Menschen auf die Straße gingen.

"Wir werden weiter demonstrieren"

Doch der Widerstand geht weiter - an vielen Fronten. Am Sonntag nach dem Marsch trafen sich bereits die Arbeitsrechtsorganisation "National Domestic Workers Alliance" und die Bürgerrechtler-Gruppe "Black Lives Matter" zu Netzwerk-Events. Am Dienstagabend fing ein aufgebrachter Mitarbeiter des Badlands-Nationalpark über den offiziellen Account an, Studien zum Klimawandel zu verbreiten. Am Mittwoch kletterten Greenpeace-Aktivisten auf einen 80 Meter hohen Baukran in der Umgebung des Weißen Hauses und drückten mit einem riesigen Banner mit der Aufschrift "Resist" ihren anhaltenden Protest aus. Etwas später versammelten sich einige hundert Aktivisten vor dem Weißen Haus, um Trumps Kurs gegen Einwanderer anzuprangern.

Am Donnerstag waren während Trumps Besuch in Philadelphia viele Demonstranten auf den Straßen. "Wir werden weiter demonstrieren. Wir wollen zeigen, dass unsere Sorge und damit unser Protest nachhaltig ist", sagte eine Teilnehmerin dem Sender CNN.

"Viele unfokussierte Mitläufer"

Umweltaktivisten, die vergangenes Jahr gegen die Pipeline in North-Dakota demonstrierten, planen dorthin zurückzukehren. "Ich habe das Gefühl, dass es ziemlich hässlich werden könnte", sagt Ruth Caplan, die letztes Jahr dort war. Viele ihrer Freunde seien bereit, zu sehr harschen Protestmitteln zu greifen. Einige Wissenschaftler planen derweil einen weiteren Marsch in Washington und rufen "jeden, der an empirische Forschung glaubt" auf, daran teilzunehmen.

Wie nachhaltig der Protest gegen Trump wirklich ist, ist schwer abzuschätzen. Wut und Sorgen vieler Amerikaner sind groß. Politikforscherin Haley Bowman geht aber davon aus, dass die Proteststimmung bei etlichen auch bald verpuffen könnte. Auf dem "Women's March" sagte sie: "Hier sind viele unfokussierte Mitläufer, die wir leider auch schnell wieder verlieren werden.“