US-Präsident Donald Trump hat ein Einreiseverbot für viele Muslime erlassen. In der Wirtschaft könnte der Einreisestopp vor allem Probleme für US-Firmen bringen, die Fach- oder Führungskräfte aus den betroffenen Ländern beschäftigen. So rief der kalifornische Internet-Riese Google noch vor dem Inkrafttreten des Erlasses von Trump mehr als 100 Mitarbeiter, die aus muslimischen Ländern stammen und sich gerade im Ausland aufhielten, in die Vereinigten Staaten zurück.

Konzernchef Sundar Pichai kritisierte das Vorgehen des neuen Regierungschefs im Weißen Haus scharf. "Es ist schmerzlich zu sehen, wie sich diese Anordnung persönlich auf unsere Kollegen auswirkt", schrieb er am Freitag in einer Nachricht an seine Mitarbeiter, aus der die Nachrichtenagentur Bloomberg zitierte. Eine Sprecherin ergänzte: "Wir sind besorgt über die Auswirkungen dieser Anordnung und Vorschläge, die Einschränkungen für Google-Mitarbeiter und ihre Familien mit sich bringen könnten oder Schranken aufbauen, die große Talente an der Einreise in die USA hindern könnten."

Ähnlich "besorgt" zeigte sich Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Auch Microsoft soll Kontakt zu Dutzenden betroffenen Auslandskollegen aufgenommen haben. Twitter-Chef Jack Dorsey meinte, die "humanitären und wirtschaftlichen Auswirkungen" des Erlasses seien "bestürzend". Der Geschäftsführer der Online-Videothek Netflix, Reed Hastings, bezeichnete Trumps Entscheidungen als "so unamerikanisch, dass es uns alle schmerzt". Trump werde die USA mit seiner Politik, die zu Hass und den Verlust von Verbündeten führe, schwäche.

Insbesondere Unternehmen aus dem Silicon Valley, wo zahlreiche milliardenschwere Technologiekonzerne sitzen, sind in den USA auf Experten aus dem Ausland angewiesen. Doch auch in anderen Branchen wie etwa der Automobil- oder der Finanzindustrie verbringen viele Manager und Nachwuchskräfte einen Teil ihrer Karriere in den USA.