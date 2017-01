Das ZDF kritisiert den Ausschluss seiner Reporter von einer Konferenz europäischer Rechtspopulisten. "Es ist ein Angriff auf die Pressefreiheit, dass ZDF-Reporter von dem Kongress ausgeschlossen werden", teilte der Sender mit.

Das ZDF werde sich dennoch bemühen, für seine Zuschauer über das Treffen in Koblenz zu berichten. Am Samstag kommender Woche plant die Europaparlaments-Fraktion "Europa der Nationen und der Freiheit" (ENF) einen Kongress in Koblenz. Erwartet werden unter anderem die Vorsitzende der ENF-Fraktion und Chefin von Frankreichs rechtsextremer Front National (FN), Marine Le Pen, der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders und die AfD-Vorsitzende Frauke Petry.

Mehrere Medienvertreter ausgeladen

ZITAT „ Es ist Auftrag des ZDF, die Zuschauer über politisch relevante Veranstaltungen zu informieren" ” ZDF

Am Donnerstag war bekanntgeworden, dass der AfD-Europaabgeordnete und Mitorganisator der Konferenz, Marcus Pretzell, mehreren Medienvertretern den Zugang zu dem Treffen der Fraktion "Europa der Nationen und Freiheit" (ENF) des Europäischen Parlaments verweigert."Es ist Auftrag des ZDF, die Zuschauer über politisch relevante Veranstaltungen zu informieren", hieß es in der Stellungnahme: "Eine freie Berichterstattung ist nur möglich, wenn Journalisten sich vor Ort ein eigenes Bild machen können". Pretzell hatte zuvor mitgeteilt, dass die "GEZ-Medien", also alle öffentlich-rechtlichen Sender, das "Handelsblatt", die "Spiegel"-Journalistin Melanie Amann und der "FAZ"-Redaktur Justus Bender nicht zu der Konferenz kommen dürfen.Auch das rechtspopulistische "Compact"-Magazin sei nicht zugelassen worden.Die AfD-nahe Zeitschrift gilt als Kritiker Pretzells, der seit 2014 für die AfD im Europaparlament sitzt und den nordrhein-westfälischen Landesverband der Partei leitet. Pretzell ist der Ehemann von AfD-Chefin Frauke Petry.

ARD und DJV kritisieren den Ausschluss

Auch die ARD und der Deutsche Journalisten-Verband kritisierten den Ausschluss. Die ARD-Chefredakteure wollen sich rechtliche Schritte vorbehalten. Die rheinland-pfälzische Landespressekonferenz kritisierte die Akkreditierungsbedingungen der Konferenz. Journalisten können demnach ohne Angabe von Gründen ausgeschlossen werden.