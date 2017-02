Experten hatten Trump gewarnt: sein Einreiseverbot werde dem islamistischen Terror in die Hände spielen. So entstehe der Eindruck, Amerika führe einen Religionskrieg gegen Muslime und nicht nur einen Kampf gegen Terroristen. Die Wogen schlagen hoch.

Geschätzt 500.000 Einwanderer ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung leben New Yorks Citiy. Die meisten haben Jobs und zahlen Steuern.

von Maya Dähne, New York

Etwa elf Millionen Einwanderer ohne Aufenthaltsgenehmigung leben in den USA. Donald Trump will Städte und Gemeinden nun zwingen, Illegale an die Bundesbehörden zu überstellen. Und droht unwilligen Bürgermeistern mit Zahlungskürzungen. Die wollen das nicht auf sich sitzen lassen.

"Ich mache mir Sorgen um meine Kinder, um alle hier", sagt Saija Khan aus Pakistan. Gemeinsam mit anderen Eltern steht sie vor dem Eingang der Grundschule in Brooklyn."Wir halten zusammen", steht auf ihren Plakaten. 1.300 Kinder besuchen die Colonel David Marcus School. Auf dem Schulhof sind 30 verschiedene Sprachen zu hören, darunter Albanisch und Bengalisch, Koreanisch und Mandarin, Russisch und Urdu.

"Wir sind stolz auf unsere Vielfalt"

Seit Präsident Trump vor einer Woche per Dekret verkündet hat, gegen illegale Einwanderer vorzugehen, geht hier die Angst um. Die Schulbehörde der Stadt hat deshalb Anfang der Woche einen Brief geschrieben, den jeder Schüler mit nach Hause bekam.

"Die Schulverwaltung und der Bürgermeister werden das Recht aller Kinder verteidigen, die Schule zu besuchen, unabhängig davon ob sie eine Aufenthaltsgenehmigung haben oder nicht", heißt es in dem Schreiben. "Wir sind stolz auf unsere Vielfalt. Egal, ob deine Familie vor 100 Jahren oder 100 Tagen gekommen ist, ihr seid New Yorker. Wir stehen hinter euch." Informationen über den Aufenthaltsstatus der Schüler würden auf keinen Fall weitergeleitet werden, versichert die Chefin der Behörde, Carmen Fariña. Dieses Versprechen haben die Eltern jetzt schriftlich.

Trump will Listen krimineller Einwanderer veröffentlichen

Sanctuary Cities Die Sanctuary-Bewegung entstand in den 1980er Jahren, als tausende Menschen vor den Bürgerkriegen in ihren Heimatländern Guatemala, Nicaragua und El Salvador flohen. Städte, Kommunen und Kirchen in den USA nahmen illegale Einwanderer auf - und stellten sich damit gegen die Vorschriften der Bundesbehörden. Landesweit gibt es in den USA derzeit mehr als 39 Zufluchtsstädte, darunter San Francisco und Boston. Aber auch 364 Landkreise z.B. in Iowa und Kansas verweigern die Zusammenarbeit mit der Einwanderungsbehörde. In den USA leben rund elf Millionen Migranten ohne Aufenthaltsberechtigung.

New York City ist seit 2014 "Sanctuary City" . Geschätzt 500.000 Einwanderer ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung leben hier. Die meisten haben Jobs und zahlen Steuern. Ihre Kinder sind in den USA geboren und besuchen hier die Schule. Solange sie nichtstraffällig werden, geht die Verwaltung nicht gegen sie vor, die Polizei fragt nicht nach Einwanderungspapieren.

Das soll sich jetzt ändern. Im Rahmen seiner verschärften Einwanderungspolitik will Präsident Trump New York City und den anderen Zufluchtsstädten den Geldhahn zudrehen. Er droht mit der Kürzung von Bundesmitteln, wenn die Bürgermeister nicht mit Washington und den Einwanderungsbehörden kooperieren. Außerdem hat er das Heimatschutzministerium angewiesen, wöchentlich Listen zu veröffentlichen, in denen sämtliche von illegalen Einwanderern begangene Straftaten verzeichnet sind.

Rückzugsort für Kriminelle?

Das wäre fatal, warnt New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio. Es sei weder moralisch noch wirtschaftlich oder sicherheitspolitisch sinnvoll. "Wir werden weiterhin alle unsere Bürger beschützen, egal woher sie kommen und wie ihr Aufenthaltsstaus ist." Das sehen de Blasios Kollegen in Boston und San Francisco ähnlich. Ed Lee, der Bürgermeister von San Francisco, selbst Sohn chinesischer Einwanderer, hat bereits Klage gegen Trumps Dekret eingereicht. Und Bostons Bürgermeister Martin Walsh hat das Rathaus und sein eigenes Büro als Not-Zufluchtsstätte für Einwanderer angeboten.

Dass die Sanctuary Cities Rückzugsorte krimineller Illegaler seien, weist Bill de Blasio entschieden zurück. Einwanderer, die Straftaten begehen, würden der Bundes-Einwanderungsbehörde ICE sehr wohl gemeldet. Allerdings werde niemand ausgeliefert, weil er über eine rote Ampel gefahren sei oder Marihuana geraucht habe - aus gutem Grund.

"Wenn die Leute Angst haben, abgeschoben zu werden, werden sie es künftig meiden, mit der Polizei zu kooperieren. Das würde nicht nur das Vertrauen zwischen Behörden und Bürgern bedrohen, es würde die Stadt auch unsicherer machen", so de Blasio.

Zufluchtsorte sicherer und wirtschaftlich stärker

Eine gerade veröffentlichte Studie bestätigt das: Demnach werden in Sanctuary Counties und Cities weniger Straftaten begangen, das durchschnittliche Haushaltseinkommen ist höher und die Arbeitslosenquote niedriger.

Sollte der Präsident seine Drohung wahrmachen und tatsächlich Bundeszuschüsse kürzen, wird New York klagen, kündigt Bill de Blasio an. Konkret könnte es um 8,8 Milliarden Dollar gehen, die die Stadt jährlich aus Washington erhält. "Anti-Terror-Gelder, die wir hier in New York, dem Terror-Anschlagsziel Nummer eins, dringend brauchen."