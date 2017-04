In Venezuela wird weiterhin gegen den Staatschef Maduro protestiert. In der Hauptstadt Caracas kam es zu heftigen Zusammenstößen zwischen Polizei und Regierungsgegnern, wobei dutzende Menschen verletzt wurden.

Bei Demonstrationen gegen eine drohende Diktatur sind in Venezuela erneut zwei Menschen getötet worden. Seit Ausbruch der Proteste gegen den sozialistischen Staatschef Maduro starben acht Menschen. Zudem kam es allein am Mittwoch zu über 400 Festnahmen.

Bei den anhaltenden Krawallen in Venezuela kommen immer mehr Menschen ums Leben. Für das Wochenende kündigte die Opposition weitere Proteste an. Die Regierung spricht von einem "unkonventionellen Krieg".

Venezuela ist nach Ansicht des Vizepräsidenten des Landes, Tareck El Aissami, in einem "unkonventionellen Krieg" mit Regierungsgegnern und kriminellen Banden. Diese würden zusammenarbeiten, sagte er. Er wies die Behauptungen der Opposition zurück, nach denen die Regierung für einen Tränengaseinsatz auf eine Kinderklinik während eines Protestes in der Nacht zu Freitag verantwortlich sein soll. Dies sei lediglich ein neuer Versuch, Menschen zu demoralisieren, die für immer mit dem Bürgertum gebrochen hätten, so El Aissami.

Bereits 20 Tote

In der Nacht zu Freitag waren bei Straßenschlachten und Plünderungen mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Insgesamt starben seit Beginn der Proteste laut Behördenangaben mindestens 20 Menschen. Elf der zwölf jüngsten Toten kamen im Arbeiterviertel El Valle ums Leben, der zwölfte im Osten von Caracas. Weitere Menschen seien verletzt worden, hieß es von der Staatsanwaltschaft.

Der peruanische Präsident Pedro Pablo Kuczynski kritisierte die Unruhen. "Es sollte keine politischen Gefangenen in einer Demokratie geben. Es sollte keine Toten bei Demonstrationen geben", sagte er in einer am Freitag (Ortszeit) übertragenen Rede im Staatsfernsehen. Kuczynski sagte, er arbeite mit anderen Regierungen zusammen, um inVenezuela für Respekt für die Demokratie zu werben. Das Land brauche zudem dringend humanitäre Hilfe.

Schweigemarsch geplant

Die Opposition warf der Regierung vor, zwar mit harter Hand gegen die Demonstranten vorzugehen, aber gleichzeitig Plünderungen zuzulassen. Für das Wochenende kündigte sie weitere Proteste an. Am Samstag soll es einen Schweigemarsch geben: Weiß gekleidet wollen die Regierungsgegner vereint in das Zentrum der Hauptstadt ziehen, um an die Opfer der jüngsten Gewalt zu erinnern. Am Montag sollen Sitzblockaden auf wichtigen Straßen folgen. "Zwanzig Tage des Widerstandes und wir fühlen uns wie neugeboren", sagte der Abgeordnete Freddy Guevara.

Die Opposition wirft dem sozialistischen Präsidenten Nicolás Maduro vor, mit zunehmend diktatorischen Mitteln seine Macht ausbauen zu wollen. Hintergrund der Unzufriedenheit vieler Venezolaner mit der Regierung ist aber vor allem die Wirtschaftskrise - die Versorgungslage ist so schlecht, dass es für viele kaum noch für regelmäßige Mahlzeiten reicht.