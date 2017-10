Ein halbes Jahr lang sitzt die deutsche Journalistin Mesale Tolu bereits in Haft. Nun, nach dem Prozessauftakt in Istanbul, steht fest: Tolu bleibt im Gefängnis, zusammen mit ihrem zweijährigen Sohn. Eine Entscheidung, die Tolus Familie wütend macht - und die Bundesregierung unter Druck setzt.

Mesaleist nicht anzumerken, dass sie seit mehr als fünf Monaten in der Türkei in Untersuchungshaft sitzt. Ihr Vater Ali Rizahatte seine Tochter vor Prozessbeginn als "stabil und stark" beschrieben. Tatsächlich wirkt die 32-jährige Deutsche alles andere als eingeschüchtert, als sie am Mittwoch in Silivri westlich von Istanbul selbstbewusst vor den Richter tritt. Gut zehn Minuten dauert ihre Verteidigung am ersten Verhandlungstag - in der sie die gegen sie erhobenen Terrorvorwürfe vehement zurückweist.

Polizei verhindert Pressekonferenz

Vater Ali Rizasind Nervosität und Sorge dagegen anzumerken. Vor Prozessbeginn kommt der 58-Jährige zu den Journalisten, die sich auf dem Parkplatz vor dem Gerichtsgebäude aufgebaut haben, das wiederum an das berüchtigte Gefängnis in Silivri angrenzt: Hier sitzen die Deutschen Peter Steudtner und Deniz Yücel in Untersuchungshaft.