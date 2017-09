Video Stromnetz am Limit

Autokäufer in Deutschland sind nach Einschätzung der Tankstellenkette Aral deutlich skeptischer beim Kauf eines Diesels als 2015. Der Benziner ist in der abgefragten Käufergunst stark gestiegen, auch Hybrid-Motoren erfreuen sich wachsender Beliebtheit.

Laut Bundesnetzagentur sollen bis zum Jahr 2030 schon sechs Millionen E-Autos fahren. Doch die möglichen Zulassungszahlen schaffen auch Probleme: Das Stromnetz muss darauf ausgerichtet sein, und gerade in diesem Bereich gibt es noch viel Potential.

Opel als reiner Hersteller von Elektroautos? Warum nicht, sagt PSA-Konzernchef Carlos Tavares in einem Interview. Rein technisch gesehen, sei sein Konzern dazu in der Lage. "Wenn Opel das will." Die franzöische PSA hat Opel vor kurzem von GM gekauft.

Opel könnte nach der Übernahme durch den französischen PSA-Konzern zum reinen Hersteller von Elektroautos werden. "Wenn Opel irgendwann eine rein elektrische Automarke werden will, ist das für uns auch okay - vorausgesetzt, dass dies profitabel ist", sagte PSA-Chef Carlos Tavares der "Bild am Sonntag". Opel werde schon bald mehr Elektroautos und Plug-in-Hybride auf den Markt bringen.

PSA: Wir sind dazu in der Lage

Rein technisch sei PSA dazu in der Lage, einen europäischen Tesla zu bauen. "Wir nehmen die Entwicklung auf dem Markt der elektrischen Fahrzeuge sehr ernst", sagt Tavares dem Blatt. "Im Jahr 2023 werden rund 80 Prozent unserer Modelle elektrifiziert sein", sagte der Konzernchef weiter. "Es gibt keinen Grund, warum Opel hiervon nicht profitieren könnte."

Tavares forderte eine für die europäische Automobilindustrie eine Grundsatzentscheidung zum Thema Elektroautos. "Wenn es aber im Markt nicht funktioniert, haben alle, Industrie, Mitarbeiter und letztlich die Politik, ein großes Problem. Ich will das nur klarmachen: Wir sind für die Elektrifizierung von Autos. Sie muss aber ohne längere Subventionen funktionieren. "

Lohscheller: Opel beibt deutsch

Opel-Chef Michael Lohscheller betonte in dem Gespräch, er wolle das Unternehmen schnell zurück in die Gewinnzone führen. "Opel muss und wird profitabel sein", sagte er. Dafür würden bis 2026 jährliche Synergien von 1,7 Milliarden Euro genutzt, etwa in den Bereichen Entwicklung und Einkauf. Die Marke Opel bleibe deutsch. "Wir haben sehr konkrete Vorstellungen, wie diese Eigenständigkeit aussehen soll, bei Design, Handling, Licht, Sitzen, Armaturen", sagte Lohscheller.

Eine Arbeitsplatz-Garantie für Opel wollte Tavares nicht geben. "Der beste Weg, unser Unternehmen und die Belegschaft zu schützen, ist, profitabel zu sein", sagte der PSA-Chef. Sei man besser, schneller und anpassungsfähiger als die Konkurrenz, "sind Arbeitsplätze automatisch sicher". Der französische PSA-Konzern, zu dem die Marken Peugeot, Citroen und DS gehören, hatte Opel vor kurzem von GM gekauft.

China peilt Ende des Verbrenners an

Derweil sucht China nach einem geeigneten Zeitpunkt für ein Verbot von Produktion und Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotoren. Einige Länder hätten dafür bereits Pläne ausgearbeitet, sagte der stellvertretende Industrieminister Xin Guobin nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua. "Das Ministerium hat ebenfalls mit entsprechenden Untersuchungen begonnen." Mit den zuständigen Abteilungen werde ein Zeitplan erstellt. "Diese Maßnahmen werden sicherlich tiefgreifende Veränderungen für die Entwicklung unsere Autoindustrie mit sich bringen", sagte Xin.

China ist der größte Automarkt der Welt. Zu den Ländern, die Diesel- und Benzinfahrzeuge verbannen wollen, gehört Großbritannien. Ab 2040 sollen dort keine neue Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden.