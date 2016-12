Die USA und Russland - derzeit ist das keine Liebesgeschichte. Nach den von US-Präsident Obama erlassenen Sanktionen gegen Moskau sind die Beziehungen so frostig wie selten zuvor. Doch mit Obamas Nachfolger Trump ist Besserung in Sicht. Er gilt nicht nur als Russland-Freund - er bewundert Putin sogar.

Russland übt seit Langem eine Faszination auf Trump aus. 2013 gastierte sein Schönheitswettbewerb Miss Universe in. Womöglich werde er dort Putin treffen, frohlockte er damals im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Und falls ja, wird er mein neuer bester Freund?" Doch der von Trump bewunderte Kreml-Chef schickte damals nur einen engen Mitarbeiter und ein Geschenk.

Bewunderung für die starken Männer

Das gescheiterte Treffen reihte sich ein in Trumps lange Liste von missglückten Versuchen, als Geschäftsmann in Russland Fuß zu fassen. Das Land begeisterte ihn nicht nur wegen der Hoffnung auf lukrative Immobiliengeschäfte, sondern er bewunderte auch die starken Männer im Kreml.

Trump könnte Sanktionen zurücknehmen Die Sanktionen gegen Russland, die US-Präsident Barack Obama am Donnerstag als Reaktion auf angebliche Hacker-Angriffe während des Präsidentschaftswahlkampfs gegen Russland verhängt hat, könnten von Donald Trump nach Amtsantritt wieder rückgängig gemacht werden. Der Grund: Bei den Sanktionen handelt es sich um eine präsidentielle Anordnung Obamas.

In seinem Buch "Die Kunst des Erfolgs" berichtete Trump, dass sein Interesse an der damaligen Sowjetunion 1986 nach einem Arbeitsessen mit dem sowjetischen Botschafter Juri Dubinin geweckt worden sei. Es habe sich herausgestellt, dass Dubinins Tochter Artikel über seinen Trump Tower in New York gelesen habe "und alles darüber wusste". Eine neue Geschäftsidee war geboren: ein großes Luxushotel gegenüber des Kremls.

Im Jahr darauf reiste Trump nach, um mögliche Standortedas Hotel zu besichtigen. Doch aus dem Geschäft wurde nichts. Denn in den kommenden Jahren machte Trump die Pleite seiner Casinos in Atlantic City zu schaffen. Erst 1997 unternahm er einen neuen Anlauf in Russland. Er nahm Kontakt auf zu dem aufstrebenden Politiker Alexander Lebed und schmiedete erneut Hotel-Pläne. Zwar wurde das Projekt auch nach einer weiteren Russlandreise des US-Milliardärs nicht umgesetzt, doch Trumps Begeisterung hielt an.

Trump: "Ich mag Putin wirklich"

2005 startete Trump einen neuerlichen Anlauf in. Er unterzeichnete mit der New Yorker Bayrock-Gruppe, deren Geschäftsführer aus der Sowjetunion stammten, einen Vertrageinen Trump Tower in der russischen Hauptstadt. Auch diese Pläne verliefen im Sande. "Russland ist einer der weltweiten HotspotsInvestitionen. Eines Tages werden wir insein", erklärte Trump damals.

2007 sang er ein Loblied auf den russischen Präsidenten: "Ob man ihn mag oder nicht, er leistet großartige Arbeit, um das Image von Russland und das Land wieder aufzubauen." In einem späteren Interview legte er nach: "Ich mag Wladimir Putin wirklich. Ich respektiere ihn. Er macht seinen Job gut, viel besser als unser Bush."

In einem 2011 erschienenen Buch lobt er Putins "Intelligenz und seine Geradlinigkeit". Zwei Jahre später, als der Miss-Universe-Wettbewerb ingastierte, unterzeichnete Trump einen weiteren Vertrageinen Trump Tower in der Nähe des Kremls. Auch dieses Vorhaben wurde nie umgesetzt.

Auch Moskau freut sich auf Trump

für

Doch an Trumps WertschätzungRussland und seinen Präsidenten änderte dies nichts. "Er erteilt unserem Präsidenten eine Lehrstunde. Niemals zuvor sah unser Land so schwach aus", twitterte er im September 2013, nachdem der Kreml-Chef in der "New York Times" seine Syrien-Politik verteidigt hatte.

für

Moskau

Auch im Wahlkampf plädierte Trumpeine Annäherung der USA an Russland. Vorwürfe gegen den Kreml etwa mit Blick auf die Ermordung kritischer Journalisten wies er stets zurück. "Es wurde nie bewiesen, dass er (Putin) jemanden umgebracht hat", sagte Trump dem Sender ABC. Sein Wahlsieg wurde inmit Wohlwollen aufgenommen. Einem Treffen mit Putin steht nach Trumps Amtsantritt am 20. Januar nichts im Wege.