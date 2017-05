Video Was gab Trump an Lawrow weiter?

US-Präsident Trump hat zugegeben, Informationen zur IS-Terrorbekämpfung an den russischen Außenminister weitergegeben zu haben. Wie geheim diese allerdings waren, ließ er offen. In Washington wird die Frage immer lauter: Was hat Trump mit Russland zu tun?

Der mutmaßliche Geheimnisverrat von US-Präsident Trump im Gespräch mit dem russischen Außenminister Lawrow ist offenbar aufgezeichnet worden. Russlands Präsident Putin hat sich nun bereit erklärt, die Mitschrift zu veröffentlichen - sollte der Kongress dies wünschen und Trump einverstanden sein.

US-Präsident Donald Trump war in die Kritik geraten, nachdem enthüllt worden war, dass er dem russischen Außenminister Sergej Lawrow und dem russischen Botschafter in den USA, Sergej Kisljak, sensible Geheimdienstinformationen über einen Anschlagsplan der Terrororganisation IS verraten haben soll. Trump soll damit zudem die Quellen eines befreundeten ausländischen Geheimdienstes gefährdet haben.

Das Weiße Haus hatte zunächst bestritten, dass dies geschah; tags darauf gestand Trump es selbst ein und erklärte, er hätte "absolut das Recht gehabt", die Informationen über Terrorismus und Flugsicherheit mit Lawrow zu teilen.

Putin witzelt über Affäre

Putin will Trump mit seiner Ankündigung nun offenbar zur Seite springen. In den USA entwickele sich "politische Schizophrenie", erklärte er - und witzelte, er werde Lawrow rügen, weil er "diese Geheimnisse nicht mit uns teilte". Russland dementierte die Berichte der "Washington Post", die die Affäre ans Tageslicht brachten, als "fake news".

In US-Medien wurde Trump unterstellt, mit den Informationen geprahlt zu haben. Dabei handelte es sich um die Gefahr von Anschlägen mit Hilfe von Laptops an Bord von Flugzeugen. Trumps Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster sagte, Trump habe in "keiner Weise" Quellen oder Geheimdienstmethoden kompromittiert. Man sei auch nicht besorgt, dass andere Geheimdienste die Zusammenarbeit mit den USA einstellen könnten. Die Informationen, die Trump geteilt habe, seien "völlig angemessen" gewesen.

In der Affäre wird Trump auch aus den Reihen der eigenen Republikanischen Partei kritisiert. Sie trifft den Präsidenten zu einer Zeit, in der er wegen des Streits um die Entlassung des Chef der Bundespolizei FBI, James Comey, unter Druck ist.