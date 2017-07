Deniz Yücel, der "Welt"-Journalist sitzt aktuell in Untersuchungshaft in der Türkei. Diese kann bis zu fünf Jahre dauern. Deutsche Politiker aller Parteien zeigen sich empört.

Nach dem Putschversuch in der Türkei haben Tausende ihren Job verloren. Für zwei Lehrer war ein Hungerstreik der letzte Ausweg. Jetzt sind sie in Haft.

In der Nacht vom 15. auf den 16. Juli vergangenen Jahres schlagen sie los: Teile des türkischen Militärs versuchen, gegen die Regierung zu putschen. Kampfjets über Istanbul, Panzer auf der Bosporus-Brücke - wie sich der Putschversuch damals darstellte.

Die ganze Nacht fallen Schüsse, Explosionen sind zu hören, deutlich ist das Wummern schwerer Waffen zu vernehmen. Hubschrauber mit ausgeschalteten Positionslichtern kreisen. Gegen 3:30 Uhr donnern Kampfjets im Tiefflug über die Stadt am Bosporus, sie verursachen einen so heftigen Knall, dass die Erde zu beben scheint, etliche Fensterscheiben bersten. Geräusche aus einem Kriegsgebiet, mitten in der Millionenmetropole Istanbul, mitten im NATO-Staat Türkei. Es ist ein blutiger Putschversuch gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan - aus dem dieser am Ende gestärkt hervorgehen wird.

Überwiegend Panik

Die Putschisten sollen vornehmlich aus den Reihen der Gendarmerie und der Luftwaffe stammen, sie bringen Hubschrauber und Flugzeuge in ihre Gewalt. Die Umstürzler bombardieren das Parlament und die Umgebung des Präsidentenpalastes in Ankara, und sie bringen Armeechef Hulusi Akar in ihre Gewalt. In Ankara und Istanbul lassen sie Panzer auffahren. Die Umstürzler dringen in den Staatssender TRT ein und zwingen eine Moderatorin, eine Erklärung zu verlesen.

Die Putschisten verkünden, sie hätten die Macht übernommen, um "die verfassungsmäßige Ordnung, die Demokratie und die Menschenrechte" wiederherzustellen. Sie erlassen eine landesweite Ausgangssperre, angeblich zum Schutz der Bürger. Bei diesen Bürgern scheint zunächst tatsächlich Panik zu überwiegen. In Istanbul horten Menschen Lebensmittel und bringen sich in ihren Wohnungen in Sicherheit. Die ältere Generation erinnert sich noch mit Schrecken an den Putsch von 1980. In der gut dreijährigen Militärdiktatur danach wurden rund 650.000 Menschen festgenommen, etliche wurden hingerichtet.

In den ersten Stunden des Putschversuches in der Nacht wird eine Frage immer drängender: Wo ist Erdogan? Gerüchte machen die Runde, er wolle sich ins Ausland absetzen. Aus seinem Umfeld wird das vehement dementiert: Der Präsident sei in der Türkei, heißt es. Plötzlich wird Erdogan per Mobiltelefon mit Bild im Sender CNN Türk zugeschaltet. Der Staatschef, eigentlich auf der ganz großen Bühne zu Hause, ist gezwungen, sich mit einem Anruf bei einem für türkische Verhältnisse eher kritischen TV-Sender an die Nation zu wenden.