Etwa 30 Tausend Kurden sind am Samstag in Frankfurt für Demokratie und Freiheit auf die Straßen gegangen. Zentrale Themen der Demonstration waren die innenpolitische Entwicklung in der Türkei und das bevorstehende Referendum über eine Verfassungsänderung.

Die türkische Regierung hat fast 4.000 weitere Staatsbedienstete entlassen. Laut einem am Samstag veröffentlichten Dekret wurden 3.974 Beamte entlassen, darunter mehr als tausend Mitarbeiter des Justizministeriums und mehr als tausend Armee-Angehörige.

In dem Dekret war jeder einzelne Entlassene namentlich erwähnt. Die türkische Regierung geht seit Monaten gegen mutmaßliche Anhänger der Gülen-Bewegung vor. Ankara macht die Bewegung des in den USA lebenden islamischen Predigers Fethullah Gülen für den gescheiterten Militärputsch vom vergangenen Juli verantwortlich. Seit dem Putschversuch wurden daher in der Türkei zehntausende mutmaßliche Gülen-Anhänger inhaftiert oder aus dem Staatsdienst entlassen.

Erst am Mittwoch hatte die Polizei bei landesweiten Razzien mehr als tausend Verdächtige festgenommen, tausende weitere wurden per Haftbefehl gesucht. Am selben Tag suspendierte die Polizei in den eigenen Reihen mehr als 9.100 Beamte, weil sie Verbindungen zum Gülen-Netzwerk haben sollen.

Weiteres folgt in Kürze.