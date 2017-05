Alba Berlin hat durch einen Heimsieg gegen Bayern München das Playoff- Viertelfinale in der Basketball Bundesliga wieder spannend gemacht. Der frühere Serienmeister bezwang den Favoriten nach einer Aufholjagd mit 83:76 (41:50) und glich in der Best-of-fiveSerie zum 1:1 aus. Spiel drei findet am Samstag wieder in München statt. In den übrigen Viertelfinals steht es zwischen Hauptrundensieger ratiopharm Ulm und den MHP Riesen Ludwigsburg sowie Titelverteidiger Brose Bamberg und den Telekom Baskets Bonn ebenfalls 1:1. Einzig die EWE Baskets Oldenburg liegen gegen medi Bayreuth mit 2:0 in Führung.