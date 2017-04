Gehackte Haselnüsse mit Erdnüssen drin, Haselnusspaste mit Cashewkernen: Bei einer weltweiten Aktion gegen Lebensmittelbetrug wurde vor allem in Deutschland ein Betrug bei Haselnussprodukten aufgedeckt. Da dadurch ein Risiko für Allergiker besteht, wurden die Produkte aus dem Handel genommen.

Knapp 10.000 Tonnen und 26 Millionen Liter Lebensmittel haben Polizei, Zoll und Lebensmittelbehörden zwischen Dezember 2016 und März 2017 beschlagnahmt. Insgesamt wurde im Rahmen von "Opson VI" in 61 Ländern kontrolliert, davon 21 EU-Mitgliedsstaaten. Mehr als 50.000 Kontrollen wurden in Gewerbegebieten, in Häfen und auf Märkten durchgeführt. Das geht aus Ermittlungsergebnissen hervor, die dem ZDF-Magazin Frontal 21 vorliegen.

Doch nicht nur bei Haselnussprodukten wurde betrogen. Bei der gemeinsamen Operation von Europol und Interpol gegen Lebensmittelfälschungen und -panscherei wurden Lebensmittel im Wert von rund 230 Millionen Euro beschlagnahmt, so auch gefälschte Suppenwürfel, gepanschter Wein und alte Sardinen, die neu verpackt wurden.

"Eine akute Gesundheitsgefahr"

In Deutschland wurden bei der Opson-Operation 545 Tonnen Haselnuss-Erzeugnisse aus Georgien, aus der Türkei und aus Italien untersucht, so Andreas Kliemant, Leiter der Opson-Operation und beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) tätig. Bei 1.300 kg gerösteten gehackten Haselnüssen aus Georgien stellten die Untersuchungsämter eine Beimischung von Erdnüssen in Höhe von gut 8 Prozent fest. Bei 500 kg Haselnusspaste aus Italien wurden Anteile von bis zu 45 Prozent Cashewkerne nachgewiesen. Und bei einer anderen Sendung Haselnusspaste aus Italien wurden rund 27 Prozent Mandeln ermittelt. Aufgrund der Höhe der festgestellten Anteile ist laut BVL in allen Fällen von einer absichtlichen Zugabe auszugehen. "Im Falle des Zusatzes der allergenen Substanzen entsteht natürlich auch für die Person, die sowas auf den Teller bekommt, eine akute Gesundheitsgefahr", erklärt Kliemant im Frontal21-Interview.

Weitere Links zum Thema Frontal 21 zu Razzien LINK

Um eine gute Fälschung auf die Beine zu stellen, müsse man sich sehr gut mit dem Lebensmittel auskennen, so Kliemant. "Aber wenn man diese Hürde einmal übersprungen hat, wenn man eine ausgemusterte Produktionsanlage eines namenhaften Lebensmittelhersteller erworben hat und dann in Land X Y Z diese wieder an den Start bringt und ans Laufen bringt, dann ist das natürlich für Lebensmittelfälscher eine Lizenz zum Gelddrucken."