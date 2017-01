Der scheidende US-Präsident Barack Obama appelliert in der letzten Rede seiner Amtszeit an seine Landsleute, sich für die Demokratie zu engagieren und zusammenzuhalten. Mit Tränen in den Augen dankte er seiner Ehefrau Michelle und seinen Töchtern. Die Rede in Ausschnitten.

Es waren emotionale Abschiedsworte, in denen Sorgen und Optimismus ineinanderflossen. Barack Obamas letzte große Rede hat viele bewegt. Prominente überschütten den scheidenden US-Präsidenten auf Twitter mit Dank und Anerkennung. Und die Medien loben Stil und Größe seiner Rede.

So schreibt die Süddeutsche Zeitung in ihrer Online-Ausgabe, die größte rhetorische Gabe des 55-Jährigen sei es, in seinen Reden die besten Seiten der Amerikaner zum Leuchten zu bringen, ohne die negativen Seiten des Landes völlig auszusparen. "'Es fühlt sich oft so an, als würde auf zwei Schritte nach vorne wieder ein Rückschritt folgen', formulierte er es an diesem Abend, ohne seinen Nachfolger und dessen Pläne zu erwähnen."

"Glanz und Elend dieser Präsidentschaft"

Und die "Welt" stellt fest: "Kaum ein Politiker vermag es so wie Obama, Hoffnung machend und optimistisch an die 'besseren Engel unserer Natur' zu appellieren, wie Präsident Abraham Lincoln es einst genannt hat." Obama sei ein Mann der hehren Ideen, und sein eleganter Umgang mit dem geschriebenen und gesprochenen Wort werde vielen Amerikanern bitter fehlen angesichts eines Nachfolgers, der sichtlich mit der englischen Sprache und Grammatik hadert.

Aber schöne Wort seien eben nicht alles, und es nütze wenig, wenn Obama nun die liberale Ordnung in Amerika und der Welt in schön gedrechselten Formulierungen gegen ihre Verächter verteidige, wo er doch selbst so wenig beigetragen habe, diese Ordnung tatkräftig und nicht nur mit Worten gegen die autoritäre Herausforderung und Ordnungslosigkeit auf dem Globus zu verteidigen.

Es sei eine große Rede gewesen, die aber gleichzeitig auch Glanz und Elend dieser Präsidentschaft verkörpere.

Bis zuletzt an der Rede gefeilt

Die amerikanischen Medien berichteten positiv über Obamas Rede. Die New York Times schreibt, seine Rede gehöre stilistisch zu seinen besten. Der Präsident habe bis zuletzt an dem Text gearbeitet. Die Zeitung zog George Washington und Dwight D. Eisenhower zum Vergleich heran.

Und die Washington Post hob hervor, Obama habe seine Rede genutzt, um auf die Gefahren für die amerikanische Demokratie hinzuweisen. Das Land sei politisch so gespalten wie nie zuvor. Es sei ein Abschied vor dem Hintergrund von Wahlen gewesen, die eine zersetzende Kraft gehabt hätten.

Liebeserklärungen und Dankesworte auf Twitter

Auf Twitter erntete der scheidende Präsident Lob, Dank und Anerkennung von vielen Prominenten. Der Schriftsteller Stephen King schrieb: In absehbarer Zeit werde man nichts so Überzeugendes und Menschliches hören. "Danke, Obama."

Emotional wurde es bei Moderatorin Ellen de Generes: Sie liebe Obama mehr, als sie es auf dem Kurnachrichtendienst ausdrücken könne.

Miley Cyrus dankte dem Demokraten auf Twitter über ihre Happy Hippie Foundation. "Danke, @POTUS (=President of the United States) für Ihre Führung und Ihren Dienst an der Welt. Wir werden Ihren Kampf für Gleichheit für alle fortsetzen."

Talkshow-Legende Larry King bezeichnete Obamas Rede als inspirierend. "Sie haben Ihrer Nation gut gedient, Mr President. Danke @Potus", twitterte der 83-Jährige. Journalistin Maria Shriver twitterte in Anlehnung an Obamas Losung "Yes, we can" die Worte "Yes, we did. Yes, we can." Sie sei froh, diesen Mann gewählt zu haben.

"Gott segne Barack Obama"

Rapper und Musikproduzent Sean Diddy Combs schrieb "Gott segne @BarackObama" über ein Bild, das zeigt, wie er den Präsidenten offensichtlich für den Musiksender MTV interviewt. HipHop-Kollegin Ciara twitterte ebenfalls ein Foto von sich mit Obama und bedankte sich. Ausführlicher dankte sie der Flotus (=First Lady of the United States). "Ich habe es immer genossen, ein Teil Ihrer Mission zu sein, die Welt zu verbessern", twitterte die Sängerin.

Schauspielerin und Tierschützerin Pamela Anderson fehlten offensichtlich die Worte - sie beschränkte sich auf den Retweet des Tweets, den Obama kurz zuvor veröffentlicht hatte: "Danke für alles. Meine letzte Aufforderung ist die gleiche, wie meine erste: Ich bitte Sie daran zu glauben - nicht an meine Fähigkeit einen Wandel herbeizuführen, sondern an Ihre."