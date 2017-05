"Richtig was an der Hacke"

von Kristina Hofmann

Sie weiß, das sagt man nicht: "Scheiße. Scheeeiße." Sabine Schlüter schaut in der SPD-Parteizentrale auf die Bildschirme. Nordrhein-Westfalen verloren, Rücktritt von Hannelore Kraft. "Ich bin unheimlich traurig." Das ist die Gruppe der Jusos gleich hinter ihr auch. Aber traurig-optimistisch.

Vier Prozent Abstand zur CDU sind es um kurz nach 18 Uhr. Im Willy-Brandt-Haus in Berlin hat es den Parteimitgliedern die Sprache verschlagen, als die ersten Prognosen die Wahlniederlage in Nordrhein-Westfalen brutal zeigen. Einige hatten es schon vor 18 Uhr geahnt. So deutlich dann aber wohl doch nicht. Viel gesprochen wird erst einmal nicht. Viele Ältere schütteln stumm den Kopf, atmen hörbar durch. Und dann auch noch mehr als sieben Prozent für die AfD. "Das ist katastrophal", sagt Sabine Schlüter. "Wir haben den Kontakt zu den Kumpels verloren."

"Wir wissen nicht, was da passiert ist"

Woran lag es? An Hannelore Kraft nicht, da scheinen sich die Parteimitglieder einig. Als sie auf den Bildschirm ihre Rücktrittserklärung abgibt, ist lautes "Nein" zu hören, Stöhnen und auch ein: "Geht ja nicht anders." Freundlicher Applaus für die Wahlverliererin aus Berlin. Wer hat dann Fehler gemacht? Martin Schulz? "Martin Schulz hat sich nichts vorzuwerfen", sagt Meike Jensen, Mitglied im SPD-Parteivorstand. So wie der Schulz-Hype ein Mysterium gewesen sei, so seien es der freie Fall und die drei Wahlniederlagen hintereinander jetzt auch. "Wir wissen nicht, was da passiert ist." Dass die Partei jetzt erst mal wieder mehr über Inhalte und das Wahlprogramm reden will als über Personal, hält Jensen für gut. Schulz müsse sich keine Sorgen um seinen Job machen, glaubt sie.

Den Eindruck macht der Parteivorsitzende auch nicht, als er gegen halb sieben auf die kleine Bühne im Willy-Brandt-Haus tritt. Natürlich sei das eine "krachende" Niederlage. Ein bis zwei Minuten badet er im Leid. Natürlich sei das auch für ihn persönlich ein schwerer Tag. Und er dankt Hannelore Kraft, die "wie eine Löwin" gekämpft habe, er verneige sich vor ihr, dass sie die Konsequenzen gezogen und zurückgetreten sei. Dann ist es aber auch gut, Schulz blickt nach vorn, die Stimme wieder fester. Seit Januar habe die Partei 17.000 neue Mitglieder. Man habe etwas zu sagen zur Zukunft des Landes. "Wir kämpfen weiter, am 24. September wird abgerechnet." Man habe zwar jetzt "richtig etwas an der Hacke". Aber Schulz beschwört die alten sozialdemokratischen Tugenden. Zitiert den alten SPD-Gassenhauer, wo sie schreiten Seit an Seit. Und: "Wir verlieren gemeinsam, wir gewinnen gemeinsam."

Jüngere bleiben optimistisch

Zumindest bei den Jüngeren scheint Schulz die Stimmung zu treffen. Ben Schneider sieht es sportlich: "Ein 0:3 im Fußball kann man aufholen, das können wir auch." Nico Gerschner ist erst im Januar in die Partei eingetreten und sieht die Niederlagen auch als Ansporn. Sie müssten jetzt erst richtig mit noch mehr Power und mit noch mehr Leuten in den Wahlkampf starten. "Wir müssen eine Schippe drauflegen", sagt der 22-Jährige. Niclas von Caprivi hat in den vergangenen Wochen in Nordrhein-Westfalen beim Wahlkampf geholfen. An den Themen, sagt er, lag es nicht. Kostenfreie Bildung, Investitionen in die Infrastruktur, solche Dinge. Die Lehre für den Bundestagswahlkampf? "Wir brauchen ein starkes Wahlprogramm."

Zumindest der Entwurf des Wahlprogramms ist am Abend in der Partei verteilt worden. Er wird heute auch beim Bundesvorstand Thema sein. Damit beginnt nun offiziell die Diskussion, die man bis zum Wahlabend in Düsseldorf peinlichst vermieden hat: Was will die Partei im Bundestagswahlkampf? Krafts Niederlage ist dabei auch inhaltlich ein Problem für Schulz. Das Thema Gerechtigkeit, das Kümmern um die "hart arbeitenden Menschen", wie Schulz in fast jeder Rede sagt - es waren die gleichen Themen, für die Schulz und Kraft standen. Gezogen haben sie nicht. Kraft ist weg, Schulz ist noch da. "Da müssen wir jetzt durch", sagt jemand an diesem Abend im Willy-Brandt-Haus.