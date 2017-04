Es gibt heute Abend zwar keine Wahlparty in der französischen Botschaft in Berlin, doch die Erleichterung in Berlin ist groß. Für die Linke ist der Ausgang des ersten Wahlgangs in Frankreich allerdings ein deutliches Warnsignal.

Schulz zeigt sich erfreut, dass Macron als "ausgewiesener Pro-Europäer" im ersten Wahlgang gewählt wurde. Alle Pro-Europäer und Demokraten seien in Frankreich nun aufgerufen, zur entscheidenden Wahl am 7. Mai zu gehen.

Wie viele europäische Politiker ist auch SPD-Chef Martin Schulz froh, dass mit Emmanuel Macron "ein ausgewiesener Pro-Europäer" die erste Runde im Kampf ums französische Präsidentenamt gewonnen hat. "Das ist ein gutes Zeichen für Frankreich, ganz sicher gut für Europa", sagte Schulz im ZDF.

Schulz, der alle französischen Spitzenkandidaten persönlich kennt, zieht aber keine Rückschlüsse auf die europäischen Parteien. "Man kann von dieser Persönlichkeitswahl keine Rückschlüsse auf die Parteistrukturen ziehen." Das ginge eher, wenn es im Juni um die Nationalversammlung geht.

Schulz wünscht Macron für die zweite Runde viel Erfolg. "Die Mobilisierungskraft des Front National ist groß", warnt Schulz, dass Macron die Stichwahl noch nicht gewonnen hat.

Bundesregierung wünscht Macron "alles Gute"

Auch die Bundesregierung wünscht Macron für die Stichwahl "alles Gute". "Gut, dass Emmanuel Macron mit seinem starken Kurs für eine starke EU und soziale Marktwirtschaft Erfolg hatte", schrieb der Sprecher von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Steffen Seibert, im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Alles Gute für die nächsten zwei Wochen."

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) begrüßte das Abschneiden von Macron. "Ich bin sicher, er wird der neue französische Präsident", sagte Gabriel am Sonntag in der jordanischen Hauptstadt Amman. "Er war der einzige pro-europäische Kandidat, der sich nicht versteckt hat hinter Vorurteilen gegenüber Europa."

Röttgen: Können hoffnungsvoll sein, dass Macron Präsident wird

Der CDU-Politiker Norbert Röttgen reagierte erfreut auf den Macron-Erfolg. "Ich meine, dass es für Deutschland und Europa nicht besser geht: Emmanuel Macron ist wirtschaftsreformorientiert - ich glaube, das braucht Frankreich auch - und er ist pro-europäisch, so sehr wie kein anderer in diesem Rennen", teilte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses mit. Dass die die Rechtspopulistin Marine Le Pen ebenfalls ins Finale einziehe, sei eine Enttäuschung, aber eine erwartete. "Ich glaube, wir können nun hoffnungsvoll sein, dass Macron Präsident wird."

CSU-Europapolitiker Manfred Weber sprach sich für ein Bündnis aller Demokraten gegen Le Pen aus. "Sie ist eine Blenderin", erklärte der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei im Europaparlament. "Die stolze Nation Frankreich darf nicht von einer Gaunerin regiert werden."

Grünen-Chefin Simone Peter wertete den prognostizierten Ausgang in Frankreich als positives Zeichen gewertet. "Le Pen auf Platz 2 verwiesen", twitterte die Politikerin in einer ersten Reaktion. "Demokratische Aufklärung wirkt, wie schon in Österreich und den Niederlanden. In Europa liegt unsere Zukunft!"

Belgiens Michel und Juncker gratulieren Macron

Belgiens Regierungschef Charles Michel gratulierte Macron zum prognostizierten Erfolg. "Herzliche Glückwünsche, und ich wünsche Erfolg für ein europäisches Projekt, optimistisch und in die Zukunft gerichtet!", schrieb Michel am Sonntagabend auf Twitter. Auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gratulierte Macron zum guten Abschneiden und wünschte ihm in einem Telefonat Glück für die Stichwahl in zwei Wochen, wie Junckers Sprecher mitteilte. Macron tritt Hochrechnungen zufolge am 7. Mai gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen an; beide schnitten demnach bei der ersten Runde am Sonntag als beste von elf Kandidaten ab.

Die AfD gratulierte der Rechtspopulistin Le Pen. "Glückwunsch an Marine Le Pen, das ist eine ganz große Leistung", sagte AfD-Vorstandsmitglied André Poggenburg der Deutschen Presse-Agentur. Das gute Abschneiden der Front-National-Chefin sei ein weiterer Hinweis darauf, "dass die patriotische Bewegung in Europa wirklich wächst". Ein Sieg Le Pens in der Stichwahl am 7. Mai sei aus seiner Sicht "möglich, aber nicht unbedingt wahrscheinlich".