NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat eine "globale Antwort" auf den jüngsten Raketenstart Nordkoreas gefordert. Auch Berlin reagierte: Die Bundesregierung mahnt die schnelle Umsetzung der neuesten Sanktionen an. Auch die UN will sich beraten.

Stoltenberg erklärte auf Twitter, der Raketentest sei ein weiterer rücksichtsloser Bruch von UN-Resolutionen und eine große Bedrohung für den internationale Frieden und die Sicherheit.

Nordkorea hatte zuvor abermals eine Rakete mit mehreren tausend Kilometern Reichweite über Japan hinweg gefeuert - ein Verstoß gegen frühere Beschlüsse des UN-Sicherheitsrats. Dieser hatte zuletzt mehrfach die Strafmaßnahmen gegen Pjöngjang wegen des nordkoreanische Atom- und Raketenprogramms verschärft. Wegen des jüngsten Tests kommt am Freitagabend (21 Uhr MESZ) in New York der UN-Sicherheitsrat zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen.

China verurteilt Raketentest - und fordert Zurückhaltung

Die Bundesregierung forderte nach dem jüngsten Raketentest Nordkoreas eine rasche Umsetzung der kürzlich verschärften Sanktionen gegen das kommunistische Land. China und Russland komme dabei eine besondere Rolle zu, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Georg Streiter in Berlin. Die Bundesregierung verurteile den Raketentest aufs Schärfste. Dieser sei eine Provokation und belege, dass Nordkorea eine Bedrohung für die Region sei. Das Thema werde auch eine Rolle beim Besuch von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel am Sonntag in China spielen, kündigte Ministeriumssprecher Martin Schäfer an.

China kritisierte Nordkorea und rief gleichzeitig alle Parteien zur Zurückhaltung auf. China verurteilte die Raketentests Nordkoreas, die gegen die Resolutionen des UN-Sicherheitsrates verstoßen, sagte am Freitag Hua Chunying, Sprecherin des Pekinger Außenamtes. China werde auch weiterhin alle Beschlüsse des Sicherheitsrates "umfassend und vollständig" umsetzen. Die Lage auf der koreanischen Halbinsel bezeichnete sie als "kompliziert und ernst". Um die Spannungen nicht noch weiter zu verschärfen, sollten sich alle Parteien in Zurückhaltung üben.

Japan: Nordkorea bedroht Weltfrieden

Nach Einschätzung Japans bedrohen Nordkoreas andauernde Provokationen den Weltfrieden. Die gesamte Weltgemeinschaft müsse sich vereinen und Nordkorea Einhalt gebieten, sagte der japanische Regierungschef Shinzo Abe laut Medien in Tokio. "Jetzt ist die Zeit, da die internationale Gemeinschaft gefordert ist, sich gegen Nordkoreas provokative Handlungen, die den Weltfrieden bedrohen, zu vereinen", wurde Abe zitiert. Nordkorea müsse zu verstehen gegeben werden, dass es keine gute Zukunft haben werde, wenn es so weiter mache.