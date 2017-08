von Ina D'hondt

154 Tage sind seit der Parlamentswahl in den Niederlanden vergangen. Die Regierungsbildung geht nur schleppend voran. Eine Neuwahl aber will man vermeiden, würde sie doch den Wählerwillen missachten. Und ob es dann mit der Regierungsbildung schneller ginge, weiß auch niemand.

Niemand hat geglaubt, dass es einfach würde mit der Regierungsbildung. Immerhin zogen nach der Wahl am 15. März 13 Parteien ins neue Parlament ein. Tom van der Meer ist Politologe an der Universität von Amsterdam und sieht es gelassen: "Wir haben so viele Parteien, weil sie auch die Minderheiten in der Bevölkerung gut repräsentieren. Das Problem sind nicht die Splitterparteien, sondern der Fakt, dass die großen Parteien in den letzten 40 Jahren nicht mehr als je 30 Prozent der Stimmen einfahren konnten und es damit immer bis zu sieben mittelgroße Parteien gibt."

Wahlsieg mit 33 von 150 Sitzen

Denn so sehr sich der amtierende Ministerpräsident Mark Rutte auch als Wahlsieger feierte, seine rechtliberale VVD hatte nur 33 von 150 Sitzen errungen. Umso erstaunlicher war es, dass schon wenige Tage später die ersten Gespräche begannen.

Ina D’hondt, ZDF-Studio Brüssel

Quelle: ZDF

Am Tisch neben der rechtsliberalen VVD war auch die linksliberale D66, die Christdemokraten (CDA) und die grüne Partei GroenLinks, deren Spitzenkandidat Jesse Klaver das Ergebnis seiner Partei fast vervierfacht hatte. Zwei Monate später stand fest, dieses Modell funktioniert nicht.

Es scheiterte an der Frage nach dem Umgang mit den zu erwartenden Flüchtlingsströmen, zum Beispiel aus Afrika. Während drei Parteien sich für eine Betreuung in der Region einsetzten und immer wieder den EU-Türkeideal als Beispiel brachten, der dafür sorge, dass weniger syrische Flüchtlinge in die Niederlande kommen, wollte GroenLinks den Flüchtlingen die Türen in Europa weiter offenhalten.

Wilders wäre bereit - wird aber weiterhin ausgeschlossen

Rechnerisch die einfachste Lösung wäre eine Zusammenarbeit mit dem Rechtspopulisten Geert Wilders. Er ist mit seiner Partei für die Freiheit zweitstärkste Kraft im Land geworden. Er sei "bereit", betont er immer wieder und nennt es "unvorstellbar", dass er nicht zu Gesprächen geladen wird. Doch weiterhin schließen alle großen Parteien eine Zusammenarbeit mit ihm aus. Auf die Frage, ob er nicht doch mit Wilders reden wolle, antwortet Mark Rutte kurz und knapp: "Persönlich schon, aber nicht über die Regierungsbildung".

Die Sozialdemokraten wollen nicht mehr mitregieren, hatten sie doch massive Verluste eingesteckt. Eine Minderheitenregierung, die keine Mehrheit im Parlament hat, müsste sich für jedes Thema Fürsprecher aus anderen Parteien suchen.