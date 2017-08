Die rot-grüne Regierungskoalition verliert ihre knappe Mehrheit im niedersächsischen Landtag, da eine Grünen-Abgeordnete zur CDU wechseln will. Ministerpräsident Weil will nicht zurücktreten, spricht sich aber für rasche Neuwahlen aus.

Entfremdet habe sie sich. Elke Twesten will nicht mehr bei den Grünen bleiben. Zur CDU will sie wechseln. Und kippt damit die rot-grüne Landesregierung in Niedersachsen. Was jetzt passiert, ist offen. SPD-Ministerpräsident Weil fordert Neuwahlen. Empörung auch bei seinen Parteigenossen - bis nach Berlin.

Als die Landtagsabgeordnete Elke Twesten in Hannover vor die Mikrofone tritt, ist sie sich ihrer Sache sicher. Sie habe ihren Austritt bei den Grünen erklärt, ein Schritt der ihr nicht leicht falle, sagt die 54-Jährige am Freitag. "Ich sehe meine politische Zukunft in der CDU", fährt sie mit ruhiger Stimme fort und erläutert ihre Beweggründe. Selbstbewusst redet die blonde Frau im dunkelblauen Hosenanzug, die soeben eine Regierungskrise in Niedersachsen ausgelöst hat - und das kurz vor der Bundestagswahl.

Elke Twesten

Quelle: dpa

Mit Twestens Wechsel ist die rot-grüne Landesregierung nach mehr als vier Jahren ihre Ein-Stimmen-Mehrheit los. Die CDU/FDP-Opposition könnte versuchen, an die Macht zu kommen. Statt der ursprünglich in fünf Monaten anstehenden Landtagswahl müssen die Niedersachsen nun wohl früher an die Urnen.

Weil: "Werde einer Intrige nicht weichen"

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) reagiert erbost. "Wenn eine Abgeordnete des niedersächsischen Landtags aus ausschließlich eigennützigen Gründen die Fraktion wechselt und damit die von den Wählern gewollte Mehrheit verändert, halte ich das persönlich für unsäglich und ich halte das für sehr schädlich für die Demokratie", schimpft er. Tritt er nun zurück? Nein, sagt Weil: "Ich stelle mich jederzeit gerne dem Wählerwillen. Aber ich werde einer Intrige nicht weichen." Sein Plädoyer: eine Selbstauflösung des Parlaments und dann eine schnelle Neuwahl.

Für die Frauenpolitikerin Twesten, die als Abgeordnete seit 2008 eher in der zweiten Reihe agierte, brachte der Streit um ihren Listenplatz "das Fass zum Überlaufen" - so sagt sie es. Die Grünen hatten an ihrer Stelle im Frühsommer eine neue Direktkandidatin im Wahlkreis Rotenburg aufgestellt. Ein Grund dafür war möglicherweise, dass Twesten sich in den Augen etlicher Grüner zu offen für eine Koalition mit der CDU gezeigt hatte. Twesten spricht selbst von einem "längeren Entfremdungsprozess".

Steilvorlage für Tauber

Nachdem ausgemachte Stolpersteine, kleinere Zänkereien zwischen den Koalitionspartnern und mehrere Untersuchungsausschüsse Rot-Grün in Hannover nicht erschüttern konnten, hatte mit einem Wanken der Regierung wohl kaum noch jemand gerechnet. Umschifft hatten SPD und Grüne ihre konträren Ansichten etwa beim Autobahnbau. Auch Oppositionskritik am Ökokurs des Agrarministers oder an einem angeblich laschen Vorgehen des Innenministeriums gegen Islamisten hinterließ kaum Schaden. Für diesen sorgt nun mit Twesten jemand aus den eigenen Reihen.