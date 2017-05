Aktuell gäbe es "dramatische Situationen" in Ostafrika. In einer Nacht starben 7000 Kinder an Hunger, sagt Gerd Müller, CSU, Bundesentwicklungsminister. Eine "grüne Agrarrevolution" sei aber möglich: "Wir haben heute die Technologien in Europa, um die Produktivität in Afrika zum Teil zu verdoppeln."

Mit 263,9 Millionen Euro hat die Welthungerhilfe 2016 das höchste Budget an Hilfsgeldern seit der Gründung erhalten. Öffentliche Geber stellen insgesamt 213,4 Millionen Euro für die Projektarbeit bereit; die Hälfte davon gab die Bundesregierung. Die Spendeneinnahmen lagen bei 47,5 Millionen Euro.

Die Präsidentin der Organisation, Bärbel Dieckmann, wertete dies am Mittwoch bei der Vorstellung der Jahresbilanz als Zeichen des Vertrauens besonders institutioneller Geber. Die größten Förderbeiträge gingen an Projekte im Irak, Südsudan, Sudan, Sierra Leone und in die Syrienhilfe.

Krieg in Syrien und Hunger in Afrika dominieren Arbeit

Nach Dieckmanns Worten dominierten die Auswirkungen des Krieges in Syrien und der Hunger in vielen Ländern Afrikas im vergangenen Jahr die Arbeit der Welthungerhilfe. Sie forderte von der Bundesregierung, im Vorsitz des G20-Treffens die Partnerschaft mit Afrika zu einem Hauptthema zu machen. "Die Situation in Afrika wird entscheidend für eine friedliche geopolitische Entwicklung sein", so Dieckmann. Sollten die Menschen keine Perspektive erhalten, würden sie sich auf die Flucht machen. Zugleich müssten afrikanische Staaten mindestens zehn Prozent ihrer Haushalte in die Landwirtschaft, den Aufbau von Sozialsystemen und in das Bildungswesen investieren.

Der Vorstandsvorsitzende der Welthungerhilfe, Till Wahnbaeck, warnte vor einer Hungersnot für 20 Millionen Menschen in Ostafrika aufgrund von Krieg und Dürre. Die aktuelle Hungerkrise zeige, dass die bisherigen Finanzierungssysteme für humanitäre Hilfe an ihre Grenzen kämen. Wahnbaeck verlangte ein Umdenken hin zur Prävention: "Wir wissen aus Erfahrung, dass wir bei frühem Eingreifen sowohl die Schäden vor Ort als auch die Kosten für die Hilfe extrem reduzieren können".

Jeder Euro zur Verhinderung einer Krise spare statistisch gesehen fünf Euro zur späteren Bewältigung, erklärte Wahnbaeck. Zur Finanzierung sprach er sich für internationale Vorsorgefonds sowie Versicherungen gegen Klimaschäden von Staaten, Hilfsorganisationen und Betroffenen aus.

"Wir wussten, wann die Getreidespeicher leer sein werden", sagte Wahnbaeck. Bisher funktioniere die internationale Krisenreaktion aber nach dem Motto "early warning - no action". "Wir reagieren zumeist erst dann, wenn es zu spät ist." Gebraucht würden Hilfsfonds, die Mittel zur Verfügung stellen, bevor die Krise beginnt. Die Einrichtung von entsprechenden Fonds und Versicherungen zur Risikovorsorge müsse deshalb auf dem G-20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg auf die Tagesordnung gesetzt werden.