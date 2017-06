Final Fantasy gehört zu den zehn meistverkauften Videospiel-Serien aller Zeiten und steht in der Szene zum 30. Geburtstag wieder hoch im Kurs. Unser Spiele-Experte Andreas Garbe hat bei einem Fan-Treffen in Frankfurt einige schräge Vögel getroffen.

von Andreas Garbe

Mit dem futuristischen Rennspiel Wipeout änderte sich Mitte der neunziger Jahre der gesellschaftliche Stellenwert von Games: Zum ersten Mal komponierten bekannte Musiker den Soundtrack - und profitierten davon merklich. Nun ist ein Remake von Wipeout erschienen.

1995 war Wipeout das Produkt eines Zusammenspiels verschiedener Faktoren. Das legendäre Entwicklerstudio Psygnosis in Liverpool hatte das Konzept entwickelt. Mit der Designers Republic war eine der einflussreichsten Design-Agenturen der vergangenen Jahrzehnte für die Gestaltung verantwortlich. Vor allem aber lebte Wipeout von einem beeindruckenden Soundtrack. Das britische Elektro-Duo Orbital schrieb einen Track eigens für das neue Spiel. Leftfield und The Chemical Brothers steuerten ebenfalls Stücke bei. Im Nachfolger 1996 waren The Prodigy, Underworld und Future Sound of London vertreten. So wurde Wipeout für Techno-Fans eine Art digitale Verlängerung des nächtlichen Clubbesuchs.

Die Musikbranche hatte verstanden

Zuvor war es üblich gewesen, dass die Soundtracks zu Videospielen von Musikern komponiert wurden, die ausschließlich für Videospiele schrieben; The Fat Man oder Chris Hülsbeck etwa. Erst seit Wipeout ist es für viele bekannte Musiker selbstverständlich, auch für Videospiele zu komponieren. Als der Publisher Electronic Arts ein paar Jahre später mit dem Snowboard-Spiel SSX weniger auf Realismus und mehr auf übertriebene Action und Jugendkultur setzte, lieferten der renommierte HipHop DJ Mixmaster Mike und der Rapper Rahzel einen mitreißenden Titelsong.

Aber nicht nur Eigenkompositionen florierten nach Wipeout. Die Musikbranche hatte verstanden, was es für Verkaufszahlen bedeuten konnte, bereits bekannte Tracks an Videospiel-Hersteller zu lizenzieren. Spätere Teile der Grand Theft Auto Serie hatten einen Soundtrack, der mehrere CDs umfasste und von erlesenen Funk-Nummern über New Wave bis zu Metal reichte. Die Punkband Bad Religion glaubt, dass sie erst durch den Soundtrack von Tony Hawk's Pro Skater 2 wirklich bekannt wurde.

"Ich konnte mich da wahnsinnig gut austoben"

Auch Patric Catani schreibt inzwischen Musik für Videospiele. Er ist seit Jahren als Produzent der Berliner Hip-Hop Truppe Puppetmastaz bekannt, schwärmt aber von der Zusammenarbeit mit dem Entwickler von Spielen wie BattleBlock Theater und Pit People: "Ich konnte mich da wahnsinnig gut austoben, was Genre-Mixes und Zeiten und im Mix mit Techno aber dann trotzdem mit Banjo-Sounds und klassischen Chören und so weiter betrifft. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht."

Viele Videospiele benötigen jedoch einen adaptiven Soundtrack. Die Musik hat nämlich oft auch die Funktion, die jeweilige Umgebung oder die körperliche Verfassung der Spielfigur widerzuspiegeln, erklärt die Musikwissenschaftlerin Dr. Yvonne Stingel-Voigt: "Es gibt Spiele, da reagiert die Musik zum Beispiel auf die Situation, auf die Umgebung innerhalb des Spiels: Bin ich in einer Stadt, bin ich auf dem Dorf, bin ich gerade von gefährlichen Feinden umgeben und wie viel verbleibende Lebensenergie habe ich eigentlich noch?"

Der akustische Wegweiser

Stingel-Voigt hat über Musik in Videospielen promoviert. In ihrer Arbeit hat sie vor allem die verschiedenen Funktionen von Musik und Klängen erforscht. Musik habe in Games oft auch aktiven Einfluss auf das Spielgeschehen, wenn der Spieler etwa eine bestimmte Melodie lernen müsse, um zu zaubern. "Oder aber es gibt Leitmotive, dass bestimmte Personen oder Orte mit einer bestimmten Musik verknüpft sind. Wenn man Rollenspiele über Wochen spielt, dann ist das vielleicht ganz hilfreich: Aha, das kenn ich schon, das kommt mir bekannt vor."

Musik, die sich exakt an das Spielgeschehen anpasst, ist allerdings eine große Herausforderung, weiß Catani. "Als Musiker schreibst du die verschiedenen Parts, die bestenfalls auch noch zusammenpassen und wenn du dich irgendwo hinbewegst, dann fadet dieser Part rein, dann kommt jener dazu. Das baut sich dann auf, muss aber auch in Dolby 5.1 funktionieren. Das sind so Sachen, die das normale Musikmachen bei Weitem überschreiten."

Wie ein Zaubertrank, zu dem man das Rezept verloren hat

Wipeout hat viel bewegt, wenn es um Musik in Videospielen geht. Nun ist mit der Omega Collection ein Remake dreier älterer Titel der Serie erschienen. Ohne Frage bietet der Titel alles, was die Formel des ersten Spiels von 1995 ausmacht. Allerdings muss die Formel ohne ihre Erfinder auskommen. Denn Omega ist der erste Wipeout-Titel, der nicht mehr in Liverpool entwickelt wurde. Das Entwickler-Studio wurde erst umbenannt und schließlich geschlossen. Die Design-Gurus der Designers Republic sind schon seit Wipeout Fusion nicht mehr an Bord.

Für ein Remake hat es gereicht. Für einen echten Nachfolger fehlt wohl die kreative Energie. Das einzigartige Zusammenspiel aus Spielentwickler, Designstudio und Elektro-Musikern kann nur noch im copy and paste Verfahren imitiert werden. Wipeout erinnert lediglich an die Genies früherer Zeiten, ist zu einer Art Retorten-Spiel verkommen. Es ist wie ein Zaubertrank, zu dem man das Rezept verloren hat. Obwohl niemand bestreiten kann: Der Zaubertrank hat nichts von seiner Wirkung eingebüßt.