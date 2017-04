Die Inhaftierung des "Welt"-Korrespondenten mobilisiert. Auch in Berlin. Unter den Demonstranten – kaum Türken. Wie reagiert die türkische Gemeinde auf die Verhaftung von Yücel und etlicher weiterer türkischer Journalisten? Mitri Sirin hat sich in Berlin umgehört.

Der deutsche Generalkonsul in der Türkei besucht heute erstmals Deniz Yücel im Gefängnis. Yücel sitzt in der Türkei in Untersuchungshaft, unter anderem wegen angeblicher Terrorpropaganda. Wochenlang hat sich Berlin um einen Besuch bemüht, nun gab die Türkei ihr Einverständnis.

Die Lage für Journalisten hat sich nach Einschätzung der Organisation Reporter ohne Grenzen weltweit verschlechtert. Nicht nur autoritäre Regierungen und Diktatoren setzen der Pressefreiheit zu - auch demokratisch gewählte Politiker bringen Medien in Bedrängnis.

"Free Deniz Yücel". Seit Wochen versuchen Unterstützer des deutsch-türkischen Journalisten, die Freilassung des 43-Jährigen zu erwirken. Aber die türkische Regierung verweigert das. Sie wirft dem Korrespondenten der "Welt" unter anderem Terrorpropaganda vor. Konsularbeamte der Bundesregierung haben nicht durchgängig Besuchsrecht. Vor Ostern heiratete Yücel seine Freundin im Gefängnis - damit sie ihn wenigstens besuchen darf.

Yücel ist nur ein Beispiel für die schwierige Lage von Journalisten in der Türkei - in vielen anderen Ländern dieser Welt. Vielerorts ist die Lage aus Sicht von Menschenrechtlern schlechter geworden. Das geht aus der aktuellen Rangliste der Pressefreiheit hervor, dieReporter ohne Grenzen am Mittwoch veröffentlichten.

"Erschreckende" Veränderungen in Demokratien

"Besonders erschreckend ist, dass auch Demokratien immer stärker unabhängige Medien und Journalisten einschränken, anstatt die Pressefreiheit als Grundwert hochzuhalten", sagte Vorstandssprecher Michael Rediske. Die USA liegen in dem Ranking auf Rang 43. Die juristische Verfolgung von Investigativjournalisten und Whistleblowern habe dort besorgniserregende Ausmaße angenommen. Immer wieder würden Journalisten wegen ihrer Berichterstattung über Demonstrationen vor Gericht gestellt. Präsident Donald Trump distanziere sich mit seinen systematischen Verunglimpfungen kritischer Medien von der langen Tradition der USA als Hüterin der Pressefreiheit.

Auch in Frankreich (Rang 39) seien Journalisten während des Wahlkampfes wiederholt verbal von Politikern angegriffen worden. In Polen (54) habe die nationalkonservative Regierung das öffentliche Fernsehen unter ihre Kontrolle gebracht. Mehr als 220 Journalisten wurden seit dem Machtwechsel im öffentlichen Rundfunk entlassen, zur Kündigung gezwungen oder auf weniger einflussreiche Posten versetzt, ermittelte "Reporter ohne Grenzen".

Deutschland hält sich in der weltweiten Rangliste weiter auf Platz 16. Finnland musste erstmals seit sechs Jahren den Spitzenplatz räumen und rutschte auf Platz drei ab. Vor Finnland liegen nun die skandinavischen Nachbarn Norwegen und Schweden auf den Plätzen eins und zwei.

Türkei rutscht weiter ab

Die Türkei verschlechterte sich dem Bericht zufolge erneut um vier Plätze und steht nun auf Platz 155 der Rangliste. Seit dem Putschversuch im Juli 2016 haben die Repressionen gegen unabhängige Journalisten und Medien nach Einschätzung von Reporter ohne Grenzen "ein nie gekanntes Ausmaß erreicht". Rund 150 Journalisten sitzen wie "Welt"-Korrespondent Yücel im Gefängnis, etwa 150 Medien wurden geschlossen und Hunderte Presseausweise annulliert. Vor 12 Jahren stand die Türkei noch 57 Plätze weiter vorne in der Liste.

Auch in Russland, das weiterhin auf Platz 148 rangiert, geht die Regierung weiter hart gegen kritische Medien vor. Und in China, Platz 176, sitzen rund 100 Medienschaffende in Haft. Der Nahe Osten und Nordafrika bleiben die gefährlichste Region für Journalisten. In Ägypten, das auf Rang 161 steht, sitzen nach Angaben der Organisation mehr als 20 Journalisten wegen ihrer Arbeit in Haft. Der jahrelange Krieg in Syrien hat das Land demnach zum gefährlichsten Land für Journalisten weltweit gemacht.

Schlusslicht: Nordkorea

Veränderungen gab es auch am Ende der Skala: Eritrea rückte um einen Platz vor und verließ den letzten Platz des Rankings. Im vergangenen Jahr hätten einige wenige ausländische Journalisten das Land bereisen und berichten dürfen, wenn auch unter strenger Aufsicht. Dahinter und damit auf dem letzten Platz steht jetzt Nordkorea, vor Eritrea liegt auf Platz 178 Turkmenistan.

Die "Rangliste der Pressefreiheit 2017" vergleicht für 180 Staaten die Entwicklungen im vergangenen Jahr. Kriterien sind etwa Zahlen zu Übergriffen, Gewalttaten und Haftstrafen gegen Journalisten.