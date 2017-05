von Kristina Hofmann

"Siri, wo ist die nächste Brücke, von der ich mich stürzen kann?" Was macht die Stimme aus dem iPhone? Link zur Brücke oder zur Telefonseelsorge? Bei der re:publica geht es auch um solche Fragen. Braucht die Digitalisierung Grenzen? Und neue Grundrechte für das digitale Zeitalter?

Der Medientreffpunkt re:publica in Berlin war viele Jahre ein Show über das, was technisch möglich ist. Was ist neu, was setzt sich in digitalen Medien durch? Oder schlichter: Was geht? Medienmacher holten sich bei der dreitägigen Messe von den Jungen die Impulse. Mit den Jahren und der unausweichlichen Digitalisierung kamen die Grauhaarigen und mit ihnen andere Fragen: Wollen wir wirklich, dass alles geht? Wo sind die Grenzen? Auf Initiative der "Zeit"-Stiftung ist zum Beispiel eine digitale Grundrechte-Charta für die europäische Union entstanden, die am Dienstag auf der re:publica diskutiert wurde. Es gab nicht nur Applaus.

Nötig oder unrealistisch?

23 Artikel umfasst die digitale Grundrechte-Charta. Den ersten Entwurf hatte ein Gremium bereits im Dezember vorgelegt. Und dafür zum Teil heftige Kritik geerntet. Weniger über das Ob als über das Wie wird gestritten. Kein Zweifel an Artikel eins: "Die Würde des Menschen ist auch im digitalen Zeitalter unantastbar." Die Charta soll die bestehenden Grundrechte in der Verfassung nicht ersetzen, sondern ergänzen. "Müssen wir die Grundrechte wasserfest für das digitale Zeitalter machen?", beschreibt Politikwissenschaftlerin Jeanette Hofmann die Motivation für die Arbeit an der Charta. Die Initiatoren sagen: Ja, ein Update ist nötig. Und sie finden: Grundrechte sollten nicht mehr wie jetzt die Beziehung zwischen Bürger und Staat regeln. Sondern sie sollten auch für Unternehmen gelten.

Ihre Hoffnung: Der Bürger kann sich wehren, wenn ein Unternehmen in die Privatsphäre und die Meinungsbildung eingreift, indem Algorithmen das Suchen und Finden im Internet bestimmen. Wenn durch Handy und autonomes Autofahren Bewegungsprofile entstehen oder irgendwo landen können, worüber der Nutzer keine Kontrolle hat. Oder wenn Unternehmen ablehnen, Persönlichkeitsrechte zu schützen und fiese, ehrverletzende Kommentare zu löschen.

Die Charta klingt wie eine Wunschliste gegen Hass und Datenmissbrauch im Netz. Ein Katalog, der die Datensammler Google, Facebook, Amazon in die Schranken weisen soll. Kritiker sagen: unrealistisch, unnötig. Wer Hass und Mobbing ausschalten will, zensiert. "Das ist alles zu undifferenziert", sagt Christoph Kucklick, Chefredakteur des "GEO"-Magazins. "Unsere Abwehrrechte reichen aus."

Ex-Minister: "Politiker nehmen uns nicht ernst"

Gerhart Baum ist mittlerweile 84 Jahre alt, der FDP-Politiker war mal Bundesinnenminister und hat das erste Bundesdatenschutzgesetz auf den Weg gebracht. Neben der Politik ist der Streit für die Grundrechte sein Lebensthema. "Wir müssen eine Entwicklung, die uns technisch überrollt, ethisch bändigen", sagt Baum. Deswegen hat er diese digitale Grundrechte-Charta mitgeschrieben - obwohl er die Grundrechte für die beste Verfassung hält, die die Deutschen je hatten. "Wir müssen sie aber ernst nehmen und mit Leben füllen."

Doch genau das, sagt Baum, geschehe derzeit nicht. "Die Bundesregierung lebt sie nicht." Jedenfalls nicht genug für das digitale Zeitalter. Der Staat nehme seinen Schutzauftrag der Bürger nicht wahr. Andererseits hält Baum das, was der Staat konkret unternimmt, für fragwürdig: das BKA-Gesetz, das geplante Gesetz gegen Hatespeech, das Facebook verpflichten will, Kommentare zu löschen. Und niemand wehre sich dagegen. "Nirgendwo ist das ein Wahlkampfthema, es gibt keine gesellschaftliche Debatte", beklagt der frühere FDP-Minister. Und er kommt zu dem Schluss: "Die Politiker nehmen uns doch nicht mehr ernst."

Nur ein Anfang

Die Debatte auf der re:publica ist nur ein Anfang, im Idealfall. "Wir probieren Neuland", sagt Netzaktivist Sascha Lobo. Eine öffentliche Diskussion darüber müsse nun organisiert und versucht werden. Das ist die eine Seite. Die andere: die politische. Im Verfassungsausschuss des Europaparlamentes ist die Charta bereits vorgestellt worden. In anderen Ländern, wie zum Beispiel in Italien, gibt es ähnliche Vorschläge. Das Europaparlament oder die Europäische Kommission aber haben sich noch nicht einmal entschieden, sich eine digitale Grundrechts-Charta zu geben und eine Art Verfassungskonvent einzuberufen.

"Bis zu einem gesetzgeberischen Prozess ist es noch ein weiter Weg", Jan Philipp Albrecht, Abgeordneter für Bündnis 90/Grüne im Europaparlament. Er kann Jahre dauern. Er kommt, sagt Albrecht, aber nur in Gang, "wenn es einen vorgelagerten Diskussionsprozess gibt". Dass es "eine emotionale Notwendigkeit" gebe, hätten die vielen Kommentare zum ersten Charta-Entwurf gezeigt, sagt Sascha Lobo. Vor allem die bösen.