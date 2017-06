Die Basketball-Bundesligisten ratiopharm Ulm, Bayern München und ALBA Berlin treten auch in der neuen Saison im EuroCup an. Dies geht aus der am Mittwoch veröffentlichten Teilnehmerliste hervor. Die drei deutschen Vertreter hatten schon in der vergangenen Spielzeit im zweithöchsten europäischen Klub-Wettbewerb hinter der EuroLeague mitgespielt. In der ersten Gruppenphase gibt es wie gehabt vier Gruppen mit jeweils sechs Teams, in der Top-16-Runde werden vier Vierergruppen gebildet. In Viertelfinale, Halbfinale und Finale gilt der Modus best of three.