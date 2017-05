Aufruf zum Anti-Terror-Kampf in Riad

US-Präsident Trump startet zu seiner ersten Auslandsreise in den Nahen Osten sowie zum Nato- und G7-Gipfel. Die Kritik der letzten Wochen wiegt schwer, doch Trump fühlt sich im Recht: Demokraten und Medien würden eine Hexenjagd veranstalten.

US-Präsident Trump ist mit Ehefrau Melania in Saudi-Arabien eingetroffen. Der saudische König Salmaan begrüßte Trump am Flughafen. Saudi-Arabien ist die erste Station auf Trumps erster Auslandsreise.

Am zweiten Tag seiner ersten Auslandsreise hält US-Präsident Trump in Saudi-Arabien eine Rede in der Hauptstadt Riad. In dieser geht es um den Islam und den Stand der Beziehungen zwischen den USA und dem Nahen Osten.

Früher eifriger Kritiker des Islam gibt US-Präsident Trump heute den Partner. In seiner Grundsatzrede in Riad streckte er den arabischen Staaten die Hand hin, forderte aber auch zum Kampf gegen Extremisten auf. "Vertreibt sie aus Eurem heiligen Land!" Ein schneller Frieden aber, so ZDF-Korrespondent Röller, "ist nicht zu erwarten".

Denn, so ZDF-Studioleiter Ulf Röller weiter, "der saudische Erzfeind, der Iran, war von vornherein gar nicht eingeladen". Man habe dieser Rede angemerkt, dass "er lang daran gearbeitet hat". US-Präsident Donald Trump sei in seiner lang erwarteten Rede beim amerikanisch-islamischen Gipfel in der saudischen Hauptstadt Riad "sehr behutsam gewesen, er ist nicht vom Skript abgewichen".

"Wir sind an Eurer Seite"

Der US-Präsident habe "die Hand ausgestreckt und klar gemacht: Wir sind an eurer Seite". Dennoch müssten "die islamischen Staatschefs mehr tun". Insofern sei es eine wichtige Rede gewesen. "Allerdings muss klar gesagt werden", so Röller, dass der Hauptgegner der Saudis, Iran, zur Konferenz gar nicht eingeladen gewesen sei. "Diese Feindschaft bleibt bestehen, daher ist schneller Frieden nicht zu erwarten".

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor die Staaten der arabischen und muslimischen Welt zu mehr Anstrengungen im Kampf gegen den Terror aufgerufen. "Es ist kein Kampf zwischen verschiedenen Religionen, verschiedenen Glaubensgruppen oder verschiedenen Zivilisationen ... Es ist ein Kampf zwischen Gut und Böse", sagte Trump am Sonntag bei einer Rede vor 50 Staatschefs in Riad.

"Selbst Verantwortung übernehmen"

Der US-Präsident sagte, er strebe ein breites Bündnis an, dessen Ziel die Ausrottung des Extremismus sei. Die USA seien bereit, dazu beizutragen, doch die Staaten der Region müssten selbst die Führungsrolle und die Verantwortung übernehmen. "Jede Nation hat die absolute Pflicht sicherzustellen, dass Terroristen auf ihrem Land keinen Unterschlupf finden", sagte Trump. "Vertreibt sie aus euren Gotteshäusern. Vertreibt sie aus euren Gemeinden. Vertreibt sie aus eurem heiligen Land." Dies sei auch im eigenen Interesse der muslimischen Staaten, denn die meisten Terroropfer hätten sie selbst zu beklagen, sagte Trump.

Die Rede des US-Präsidenten an die muslimische Welt war mit Spannung erwartet worden, besonders nach seiner antimuslimischen Rhetorik im Wahlkampf. Er skizzierte darin eine neue Rolle der USA in der Region, die sich weniger auf die Förderung der Menschenrechte und demokratischer Reformen konzentriert, sondern sich in erster Linie dem Kampf gegen den Terror verschrieben hat. "Amerika wird nicht versuchen, unsere Lebensart anderen aufzudrängen, sondern wir werden im Geiste der Zusammenarbeit und des Vertrauens unsere Hände ausstrecken", sagte Trump.

"Speerspitze des globalen Terrorismus"

Er und auch der saudische König Salman prangerten den Iran als Förderer des Terrorismus an. Salman nannte seinen Erzrivalen in der Region die "Speerspitze des globalen Terrorismus". Trump erklärte, das iranische Volk habe wegen des rücksichtslosen Strebens seiner Führung nach Konflikt und Terror besonders lange gelitten. Teheran habe aber in der ganzen Region Zerstörung und Chaos gesät.

Der US-Präsident kündigte in Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien und den Golfstaaten an, entschlossener gegen die Finanzierung von Terrororganisationen vorgehen, die vor allem vom Iran ausgehe. Dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad, einem wichtigen Verbündeten Irans, warf Trump vor, "unsägliche Verbrechen" verübt zu haben. Von Riad fliegt er weiter nach Jerusalem und anschließend in den Vatikan. Er sagte, mit den Besuchen in den heiligsten Städten der drei abrahamitische Weltreligionen wolle er auch deren Zusammenarbeit stärken.