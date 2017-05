Dem Bildhauer in die Seele blicken

"Rodin"-Premiere in Cannes

Vincent Lidon - selbst kein Unbekannter in Cannes - darf Frankreichs berühmtesten Bildhauer Auguste Rodin zu seinem 100. Todestag verkörpern.

von Ulrike Koltermann, Cannes

Frankreichs berühmtester Bildhauer war ein durch und durch sinnlicher Mensch. Auguste Rodin denke mit seinen Händen, sagte einst ein Bewunderer über ihn. Vincent Lidon - selbst kein Unbekannter in Cannes - darf Rodin zu seinem 100. Todestag in einem Film verkörpern.

Forschend und zärtlich gleiten seine Hände über einen knorrigen Baumstamm. Es ist dieselbe Zugewandtheit, mit der der Bildhauer seinen feuchten Ton bearbeitet und seiner Geliebten die Brüste streichelt.

Dieses Jahr feiert Frankreich den 100. Todestag des Meisters, der Klassiker wie den Kuss und den Denker geschaffen hat - mit einer großen Retrospektive in Paris und nun auch mit einem Film, der gleichzeitig auf dem Filmfestival in Cannes vorgestellt wird und in die französischen Kinos kommt.

Einblick in die Werkstatt eines Genies

Der französische Schauspieler Vincent Lindon - 2015 als bester Darsteller in Cannes ausgezeichnet - hat sich zur Vorbereitung auf die Rolle monatelang in der Bildhauerei versucht. "Ich habe einen Fuß geschaffen, so richtig mit Zehennägeln und Adern", erzählt er stolz. Nicht seinen eigenen, sondern einen Fuß der Statuengruppe Laokoon. Vier eigene Bronzeabgüsse besitze er nun davon, fügt er hinzu.

"Die Arbeit mit Ton war wichtig für mich, ich musste ein Gefühl dafür bekommen, wie es ist, den Ton zu kneten, wie man ein angefangenes Werk in feuchte Tücher hüllt, wie der Ton an den Fingern klebt und dann trocknet und rissig wird", erklärt er. Der Film "Rodin" von Jacques Doillon gibt einen wunderbaren Einblick in die Werkstatt des kreativen Genies, der im Lauf seines Lebens mehr als 7.000 Skulpturen geschaffen hat.

Da tragen Gehilfen Wannen voller Gips heran. In den Regalen liegen tönerne Hände, Arme und sonstige Körperteile. Angefangene Werke stehen auf Holzplatten, die sich drehen lassen, damit der Künstler von allen Seiten an ihnen arbeiten kann. Und man kann zusehen, wie ein Bildhauer ein Gipsmodell mit Hilfe eines Punktiergeräts aus einem Marmorblock herausarbeitet.

Zwischen Schaffensprozess und Liebesleben

"Es ist ein Film, in dem es um das künstlerische Schaffen geht", erklärt der Regisseur Jacques Doillon. "Ich habe zu viele Künstlerfilme gesehen, in denen es um alles geht außer um ihre Arbeit. In meinem Film steht der Schaffensprozess im Zentrum."

Das ist auch eindeutig die Stärke dieses Films, der sich ansonsten ausgiebig Rodins chaotischem Liebesleben widmet. Da ist einerseits Rose Beuret, seine langjährige Lebensgefährtin und Mutter seines Sohnes, den er aber nicht als solchen anerkennt und scharf zurechtweist, wenn der ihn versehentlich Papa nennt. Und da ist Camille Claudel - jung, schön und talentiert. Auf die Frage, welcher ihr Lieblingskünstler sei, sagt sie selbstbewusst "ich selbst", und wird von ihrem komplizierten Dauergeliebten sofort in ihre Schranken gewiesen: "Nein, Auguste Rodin!"

Camille blieb als Künstlerin Zeit ihres Lebens verkannt - und glitt nach der Trennung von Rodin in eine tiefe Krise. Ihre Familie ließ sie in eine psychiatrische Anstalt einweisen und verhinderte, dass sie wieder entlassen wurde - bis sie schließlich einsam und verwirrt an den Folgen von Unterernährung starb.

"Als Mann war er einfach enttäuschend"

"Er war ein schizophrener Mensch", meint Schauspieler Vincent Lindon. "Seine Werke sind voller Liebe und Zärtlichkeit. Aber als Mann war er einfach enttäuschend."

Neben den beiden huschen noch zahlreiche weibliche Modelle durch sein Leben, die er gerne in akrobatischen Positionen skizziert und modelliert. "Es wäre ein Verrat an Rodin gewesen, ihn nicht als jemanden zu zeigen, der von der Sinnlichkeit der Frauen fasziniert war", sagt Regisseur Doillon.

Als Künstler hatte Rodin erst spät Erfolg: Drei Mal hatte er sich vergeblich an der Pariser Kunsthochschule Beaux-Arts beworben. Erst mit 40 bekam er seinen ersten öffentlichen Auftrag: Das Höllentor, für das er ursprünglich auch seine beiden berühmtesten Werke geschaffen hatte, den Kuss und den Denker.