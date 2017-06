Die MHP Riesen Ludwigsburg haben Jugend-Nationalspieler Mateo Seric mit einem Profivertrag für die kommende Spielzeit in der Basketball-Bundesliga ausgestattet. Der 18 Jahre alte Flügelspieler soll aber auch weiterhin in der U19-Bundesliga und mit der BSG Basket Ludwigsburg in der Regionalliga auflaufen. In der vergangenen Saison war Seric bereits sechsmal in der Bundesliga und auch beim Final Four im Pokal zum Einsatz gekommen.