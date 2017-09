Die Formel 1 wird auch in den kommenden Jahren Station in Shanghai machen. Der auslaufende Vertrag wurde um weitere drei Jahre bis Ende 2020 verlängert. Dies teilte die Königsklasse des Motorsports am Freitag am Rande des Grand Prix von Malaysia mit. Die chinesische Metropole Shanghai hatte 2004 ihre Premiere in der Formel 1 gegeben. Die nächste Auflage in China soll aber nicht wie im Rennkalender ursprünglich vorgesehen am 8.April 2018 stattfinden, sondern mit Bahrain tauschen und am 15.April ausgetragen werden. Der Motorsport-Weltrat muss diese Änderung noch absegnen.