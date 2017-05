Nach Präsidentenwahl in Iran

In Iran haben die Wähler dem amtierenden Präsidenten Ruhani ein klares Mandat gegeben, seinen Kurs der Öffnung und Entspannung fortzusetzen. Bei der Präsidentenwahl bekam er 57 Prozent der Stimmen.

Eine zweite Amtszeit für Präsident Rohani in Iran - die deutsche Wirtschaft spricht von einem "hoffnungsvollen Zeichen". Der Industrie hierzulande gilt der moderate Reformer als Garant für eine weitere Öffnung Irans und damit für Chancen auf weitere Geschäfte.

Bei der Präsidentenwahl in Iran stand auch für die deutsche Wirtschaft einiges auf dem Spiel. Hätte sich Rohanis erzkonservativer Rivale Ebrahim Raessi durchgesetzt, wäre es wohl auch mit der Hoffnung der deutschen Firmen auf einen Iran-Boom vorbei gewesen. Sie sehen in dem Land mit seinen rund 80 Millionen Menschen und riesigen Öl- und Erdgasreserven ein riesiges Marktpotenzial.

"Hoffnungsvolles Zeichen"

Der Wahlsieg von Hassan Rohani, der als behutsamer Reformer gilt, stimmt deutsche Wirtschaftsvertreter nun zuversichtlich. Volker Treier, der Außenwirtschaftschef der Industrie- und Handelskammer spricht von einem "hoffnungsvollen Zeichen".

Dieter Kempf, Präsident des Deutschen Industrieverbandes, stellt fest: "Das Wahlergebnis ermutigt zu mehr Handel mit Iran und mehr Investitionen im Land." Kempf wertete den Wahlsieg Rohanis als klares Bekenntnis zum Kurs der politischen und wirtschaftlichen Öffnung des Landes.

Die anfängliche Euphorie der deutschen Unternehmen nach dem Atomabkommen von 2015 hat allerdings deutlich nachgelassen. Das Abkommen mit mehreren Großmächten beendete die wirtschaftliche und politische Isolierung des Landes. Allerdings haben sich bisher längst noch nicht alle Hoffnungen erfüllt. Es gebe immer noch zu viele praktische Hürden, die den Aufschwung zwangsläufig abbremsten, klagen die deutschen Maschinenbauer.

Deutsche profieren von Wachstum in Iran

Trotz der Hindernisse wuchs die Wirtschaft des Landes im letzten Jahr um gut sieben Prozent und davon profitierten die Deutschen ziemlich kräftig: Mit den Ausfuhren nach Iran ging es steil aufwärts. Sie wuchsen im vergangenen Jahr um rund ein Viertel auf 2,6 Milliarden Euro. Hinzu kamen Warenimporte nach Deutschland aus Iran von 300 Millionen Euro. Dennoch rangierte das Land mit einem Waren-Austausch von 2,9 Milliarden Euro lediglich auf Rang 61 der deutschen Handelspartner.

Anfang 2017 legte die Dynamik weiter zu. In den ersten beiden Monaten des Jahres lag der deutsche Export-Zuwachs bei satten 38 Prozent. Angesichts dessen hält die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) an ihrer Prognose fest, dass sich der bilaterale Warenhandel binnen drei Jahren auf fünf Milliarden Euro fast verdoppeln und in fünf Jahren sogar auf rund zehn Milliarden Euro erhöhen könnte. Es sei nicht der große Wurf, aber es gehe voran, sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Treier.

Zu wenige Großbanken finanzieren Projekte

Dazu trägt bei, dass den Firmen staatliche Exportkreditversicherungen, sogenannte Hermes-Bürgschaften, seit einigen Monaten wieder einen Teil des Risikos von Exportgeschäften mit Iran abnehmen. Andererseits werden Investitionen hiesiger Firmen weiter gebremst, weil kaum eine Großbank bereit ist, große Projekte in und mit Iran zu finanzieren.

Diese Schwierigkeiten haben auch andere internationale Konzerne, vor allem aus der Öl-Branche. Der Hauptgrund der Geldhäuser lautet, dass US-Sanktionen bezüglich Finanztransaktionen mit Iran weiter in Kraft sind. Unter US-Präsident Donald Trump wird sich daran auch kaum etwas ändern. Er bezeichnete das Atomabkommen als "schlimmsten Vertrag, der jemals ausgehandelt wurde." Daher riskiert eine deutsche Bank, die bei Iran-Geschäften mit irgendeiner der amerikanischen Strafmaßnahmen kollidiert und zugleich in den USA aktiv ist, riesige Strafzahlungen in den USA.