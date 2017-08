Fünf Monate vor der Landtagswahl verliert die rot-grüne Koalition in Niedersachsen ihre Ein-Stimmen-Mehrheit im Parlament. Die Grünen-Abgeordnete Elke Twesten trat nach einem Streit aus der Fraktion aus - und tritt nun offenbar der CDU bei, so dass es eine schwarz-gelbe Regierungsmehrheit gäbe.

Die Abgeordnete Elke Twesten (54) trat zudem aus der Partei aus, der sie 20 Jahre lang angehörte. Grund für ihren Schritt sei die Nicht-Nominierung für die Landtagswahl 2018 in ihrem Wahlkreis Rotenburg (Wümme), sagte Twesten. In Niedersachsen wird am 14. Januar 2018 ein neuer Landtag gewählt.

Schwarz-Gelb hätte dann 69 Stimmen

Twesten hatte sich in der Vergangenheit offen für eine Zusammenarbeit mit der CDU gezeigt, was in ihrer Partei nicht überall auf Gegenliebe stieß. Aus Kreisen der CDU hieß es, die Grünen-Abgeordnete trete in die CDU über. CDU-Fraktionschef Björn Thümler will seinen Abgeordneten die Aufnahme Twestens empfehlen, wie er am Freitag sagte. Damit hätten CDU und FDP 69 Sitze im Landtag, SPD und Grüne 68 Sitze.

SPD und Grüne hatten im Landtag in Hannover bisher zusammen 69 Sitze, CDU und FDP 68. Aus der Staatskanzlei in Hannover gab es zunächst keinen Kommentar. Es wird aber erwartet, dass sich Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) im Laufe des Tages in Hannover äußert.

Piel sagte: "Wir bedauern die Entscheidung von Elke Twesten außerordentlich." Sie habe sich bewusst entschieden, keine Aussprache in der Fraktion zu führen. "Auch vor dem Hintergrund, dass es keine inhaltlichen Differenzen gab, können wir diesen Schritt nicht nachvollziehen." Twesten erwiderte: "Ich bin keine Verräterin, ich fühle mich sehr gut."