Zehntausende rumänische Kinder wurden in den 1990er Jahren adoptiert, die meisten von ihnen in den USA. Die, die nun ihre leiblichen Eltern suchen, stoßen auf viele Probleme.

von Eva Schiller

Was in den chaotischen postkommunistischen Zeiten Rumäniens ein Segen schien, ist für viele nun ein Fluch. Zehntausende, meist arme Kinder wurden zur Adoption frei gegeben. Rasch wurde daraus ein Geschäft. Heute suchen die Kinder von damals, verstreut über die ganze Welt, nach ihren Eltern in Rumänien.

Es sind zwei Fotos und drei Blatt Papier, die von Alisas Wurzeln zeugen – von der Zeit, in der sie noch Gabriella heißt, in Rumänien zur Welt kommt. Mit zwei Jahren wird sie von einem amerikanischen Paar adoptiert. Sie wächst wohl behütet nahe New York auf. Und doch ist da immer dieses Gefühl, anders zu sein. Alisa hat dunkle Haare, dunklere Haut, sie ist temperamentvoll, ja aufbrausend. Ihre Adoptivfamilie - das genaue Gegenteil: Alisas Adoptiveltern sind intellektuell, ruhig, sie gehören zur jüdischen Oberschicht und obwohl sie ihre Adoptivtochter hingebungsvoll lieben, sind da Fragen, die an Alisa nagen.

Die Suche nach der leiblichen Familie

"Ich ähnele niemandem in meiner Adoptivfamilie, und ich frage mich immer: Hat irgendwer da draußen das gleiche Gesicht wie ich? Ich stelle mir meine leibliche Familie schön vor. Ja, irgendwie schön", erzählt sie in einem New Yorker Diner. Wir begleiten Alisas Suche nach ihrer leiblichen Familie, durch Zufall stößt Alisa auf die Facebook-Seite "Never forgotten children" - die nie vergessenen Kinder Rumäniens.

Diese Seite gehört Ileana Cunniffe Baiescu, einer in Irland lebenden Rumänin. Was mit ihrem persönlichen Schicksal beginnt, entwickelt sich zu einem Netzwerk, das adoptierten Kindern hilft, ihre Eltern aufzuspüren. Ileana wächst mit neun Geschwistern in armen Verhältnissen auf, als ältestes Kind kümmert sie sich um ihre Brüder und Schwestern. Doch als sie eines Tages aus der Schule kommt, haben ihre Eltern sechs der Geschwister verkauft, an Paare aus Irland, den USA, aus Großbritannien.

"Jeder muss wissen, woher er kommt"

Dieser Verlust lässt Ileana nie los: Sie verbringt 20 Jahre ihres Lebens damit, ihre Geschwister aufzuspüren. "Jeder muss wissen, woher er kommt, um zu wissen, wer er oder sie ist. Auch wenn diese Begegnungen nicht einfach sind. Tausende rumänische Kinder sind überall auf der Welt in tollen Familien aufgewachsen, aber um glücklich zu sein, müssen sie wissen, wer sie zur Welt gebracht hat", erzählt uns Ileana im Skype-Interview. In den letzten Jahren hat sie unzähligen Kindern bei der Suche nach ihren Wurzeln geholfen.

Da sie in Irland lebt, arbeitet sie mit Freiwilligen in Rumänien zusammen, mit Anwälten, Hilfsorganisationen, Journalisten. Zu diesem Netzwerk gehört auch die Journalistin Lina Vdovii. Bei ihr ist Alisas Suchauftrag gelandet, und sie fährt nun in das Dorf, in dem Alisas leibliche Mutter vor 22 Jahren gelebt hat - so steht es auf den Adoptionspapieren.

Aus der Not wird ein Geschäft

Um zu verstehen, warum so viele Kinder aus Rumänien adoptiert wurden, müsse man in Rumäniens Vergangenheit blicken, sagt Lina. Im Kommunismus und der Zeit danach wuchsen an die 200.000 Kinder in Heimen auf - ihre Eltern waren zu arm, um für sie zu sorgen. Die Zustände in diesen Heimen waren katastrophal: 60 Kinder waren eingepfercht in einem kleinen Raum, sie durften nicht ins Freie, wurden an Rohren festgebunden oder in Zwangsjacken gesteckt, damit sie sich nicht verletzten.Als Bilder dieser verwahrlosten Kinder nach dem Fall des Kommunismus 1990 um die Welt gingen, wurden rumänische Kinder zu Tausenden adoptiert - aus Mitleid. Doch dadurch wird im chaotischen, postkommunistischen Rumänien klar, wie viel Geld sich vor allem mit Babys verdienen lässt, und es bildete sich ein Verkaufsnetzwerk.

"Detektive, Ärzte, Notare waren involviert - es war unglaublich leicht, an Kinder zu kommen", erklärt Lina. "Viele in der Regierung wussten, was passierte, waren sogar oft Teil des Netzwerks. Und als die Adoptierten 1996 zum ersten Mal gezählt wurden, waren Zehntausende Kinder bereits außer Landes." Kinder wie Alisa, die meisten wurden wie sie von amerikanischen Familien adoptiert.

"Wo hätte ich hin sollen?"

Im Gemeindehaus von Movila Banului kommt die Journalistin Lina Vdovii weiter: Alisas leibliche Mutter wohnt noch immer im Ort. Eine Gemeindesekretärin führt uns zu ihr. Wir treffen Constantina Raduta vor ihrem kleinen Häuschen, ohne Strom und fließendes Wasser. Als Lina Fotos von Alisa zeigt, laufen Constantina Tränen übers Gesicht. Sie war 17, als Alisa, die damals Gabriella hieß, zur Welt kam. Die Familie brauchte Geld, deshalb drang ihre Schwiegermutter darauf, das Baby zu verkaufen.

"Wissen Sie, ich habe mein Leben lang bereut, dass ich das Baby nicht einfach genommen habe und weggelaufen bin. Aber wo hätte ich hin sollen? Trotzdem, ich werde mir das nie verzeihen", sagt Constantina unter Tränen. Wir fahren mit ihr in ein nahe gelegenes Hotel mit Internetverbindung. Dort kann sie per Skype zum ersten Mal mit der verloren geglaubten Tochter sprechen. Als Constantina die junge Frau auf dem Bildschirm sieht, bringt sie vor Schluchzen kein Wort heraus.

Sich endlich alles von der Seele reden

"Hey, weine nicht", sagt Alisa. "Ich fass' es nicht, wir haben das gleiche Gesicht!" Dann stellt sie ihrer leiblichen Mutter die Fragen, die sie seit ihrer Kindheit quälen, und Constantina kann sich alles von der Seele reden, ihrer Tochter endlich die Gründe erklären, die zur Adoption geführt haben.

Es sind berührende Begegnungen, die sich abspielen. Und doch enden die Wiedersehen oft in einer Enttäuschung. Zu unterschiedlich sind die Welten, die aufeinander prallen. Alisa und ihrer Mutter Constantina aber können es kaum erwarten, sich endlich in die Arme zu schließen. Sobald Alisa mit dem College fertig ist, will sie ihre leibliche Familie in Rumänien besuchen.