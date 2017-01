Russland kündigte am Freitag den Abzug seines Flugzeugträgers "Admiral Kusnezow" (Archivbild) und der Begleitschiffe an. Die sei allerdings nur der erste Schritt.

von Katrin Eigendorf, Moskau

Russland hat begonnen, seine Truppen in Syrien abzuziehen. Zunächst sollen der Flugzeugträger und seine Begleitschiffe zurückkehren. Das meldet das Verteidigungsministerium in Moskau. Die Aufgaben der Marineverbände seien erfüllt, heißt es.

Die Entscheidung kommt nicht unerwartet: Bereits im vergangenen Jahr hatte Präsident Wladimir Putin angekündigt, dass Russland sein Militär in Syrien reduzieren wolle. Und so meldet heute General Waleri Gerassimow, der Flugzeugträger "Admiral Kusnezow" und seine Begleitschiffe würden vom Mittelmeer zurück verlegt in den Norden Russlands. Nach Aussagen der Militärs sind die Aufgaben der Marineverbände erfüllt.

Assad nun unter Druck

Katrin Eigendorf, ZDF-Korrespondentin in Moskau

Quelle: ZDF

Der russische Präsident Putin, der seit September vergangenen Jahres vor allem mit Luftangriffen auf die von Rebellen kontrollierten Gebiete das Regime von Assad militärisch unterstützte, sendet damit ein Signal gleich in zwei Richtungen. Für die westliche Welt will Russland demonstrieren, dass Moskau erfolgreich eine Waffenruhe vermittelt hat, auf deren Grundlage nun eine dauerhafte Lösung des Konflikts verhandelt werden kann. So zumindest sieht das Moskau.

Und an die Adresse des syrischen Machthabers Baschar al-Assad, zu dessen wichtigstem Verbündeten Russland zählt, möchte Moskau deutlich machen, dass eine dauerhafte militärische Präsenz und ein weiterer Krieg nicht im Interesse Putins liegen kann. Assad steht also unter Druck, nun zu verhandeln.

Frieden nur mit aktuellem Regime

In der russischen Presse und auch Öffentlichkeit wird ein Abzug aus Syrien durchweg positiv bewertet. Russland sieht sich selbst nicht in der Rolle des militärischen Akteurs, obwohl es seit September 2015 mit einem Luftkrieg das Regime in Damaskus unterstützte. Nur mit russischer Militärhilfe gelang es der syrischen Armee, Aleppo wieder unter Kontrolle zu bringen. Doch nun geht es für Moskau darum, die Friedensbemühungen in den Vordergrund zu stellen. Hier wird Wladimir Putin seinen Einfluss auf Assad sicherlich noch stärker ausspielen müssen. Nach Überzeugung Moskaus kann nur mit dem herrschenden Regime ein dauerhafter Frieden verhandelt werden.