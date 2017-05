Russland, Iran und Türkei für Schutzzonen in Syrien

51,4 Prozent der Türken hatten für die Verfassungsänderung gestimmt. Die Opposition will das Ergebnis jetzt wegen Wahlbetrugs anfechten und Erdogan-Gegner gehen auf die Straße. Das türkische Volk scheint tief gespalten.

Trotz betont freundlicher Begrüßung wurde die unterschiedliche Haltung zum Konflikt in der Ukraine und im Syrien-Krieg deutlich. Kaum Annäherung - ein kühles Treffen in Putins Sommerresidenz.

Russland, Iran und die Türkei fordern die Einrichtung von "Deeskalationszonen" in Syrien. Eine entsprechende Vereinbarung wurde bei Verhandlungen in Kasachstan unterzeichnet. Bereits am Mittwoch hatte sich Putin bei einem Treffen mit seinem türkischen Kollegen Erdogan für diese Zonen eingesetzt.

In diesen Schutzzonen soll die kriegsgeplagte Bevölkerung Zuflucht finden. Die Zonen sollen im Norden, der Mitte und im Süden Syriens eingerichtet werden. Einzelheiten darüber, wie die Gewalt in den Gebieten eingedämmt werden soll, wurden nicht mitgeteilt. Die drei Staaten unterstützen unterschiedliche Parteien in dem Konflikt.

Seit 2016 Waffenruhe auf dem Papier

Das Dokument wurde bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe in Syrien unterzeichnet. Die Beteiligten der Gespräche kamen in Astana zu einer gemeinsamen Sitzung zusammen: Vertreter von Regierung und Opposition aus Syrien, die vermittelnden Länder, der UN-Sonderbeauftragte im Syrien-Konflikt, Staffan de Mistura, und ein US-Vertreter.

Russland, die Türkei und Iran garantieren bereits die seit Jahresende 2016 geltende Waffenruhe in Syrien, die allerdings immer wieder gebrochen wird.