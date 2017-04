Troyes am Rande der Champagne war seit dem Mittelalter ein Knotenpunkt der Handelswege. Doch nun sind die Straßen in der Kleinstadt leer. Aufgrund der vielen Einkaufszentren außerhalb der Stadt haben 16 Prozent aller Geschäfte in der Stadt dicht gemacht.

Insbesondere in der Grenzregion zu Frankreich schauen die Deutschen auf die Präsidentschaftswahl. Durch die Abstimmung könnten sich die deutsch-französischen Beziehungen in der Region ändern.

In der Grenzregion ist die deutsch-französische Freundschaft gelebter Alltag. Das kleine Saarland blickt deshalb gespannt auf die Präsidentenwahl im Nachbarland. Ein Triumph der Populisten wäre ein massiver Rückschlag für die Region, sagt Regierungschefin Annegret Kramp-Karrenbauer im heute.de-Interview.

Frau Ministerpräsidentin, inwiefern blicken Sie mit gemischten Gefühlen auf die Präsidentschaftswahl in Frankreich?

Annegret Kramp-Karrenbauer ... ... ist als Ministerpräsidentin des Saarlandes gerade erst wiedergewählt worden. Die CDU-Politikerin regiert seit August 2011 das kleinste Bundesland an der deutsch-französischen Grenze. Kern ihrer Frankreich-Strategie ist es, das Saarland bis 2043 zweisprachig zu entwickeln; Französisch soll dann zweite Verkehrssprache sein.

Ich bin sehr gespannt, was der erste Wahlgang am Sonntag bringen wird. Im Moment zeigen die Umfragen ja ein sehr, sehr spannendes Rennen zwischen verschiedenen Kandidaten, durchaus auch mit einer Möglichkeit, dass die beiden Kandidaten des extremen rechten und des extremen linken Flügels in die Stichwahl kämen. Das wäre natürlich für die Entwicklung in Frankreich und in Europa ein ganz, ganz massiver Rückschlag.

Was würden Sie sich von den Franzosen bei der Wahl erhoffen?

Ich erhoffe mir, dass die Frustration, die in Frankreich doch spürbar ist mit Blick auf das politische System, eben nicht umschlägt in reinen Protest, sondern umschlägt in eine klare Stärkung der Mitte. Und dass es anschließend einen Präsidenten geben wird, der den Rückhalt in der Bevölkerung hat und auch in der Lage ist, Frankreich nach vorne zu führen und was an Reformen, auch im politischen System, notwendig ist, angehen zu können.

Welche Konsequenzen könnte diese Wahl für eine Grenzregion wie das Saarland und Lothringen haben? Hier ist die deutsch-französische Freundschaft gelebter Alltag.

Wenn sich ein Präsident oder eine Präsidentin durchsetzen würde, die ein klar anti-europäisches Programm hat, dann hätte das natürlich auch Auswirkungen für die Zusammenarbeit in der Grenzregion. Wir wissen, dass die Saarländerinnen und Saarländer hinter der Zusammenarbeit stehen.Aber sie erwarten eben auch, dass es entsprechend positive Resonanzen in Frankreich gibt. Wenn dort eine Politik gemacht würde, die zum Beispiel die Grenzen wieder aufbaut, die die gemeinsame Währung verlässt, die auch die Zusammenarbeit, die wir hier im wirtschaftlichen Bereich und im Arbeitsmarktbereich haben, aufkündigt, dann wäre das ein massiver Rückschlag - nicht nur für Europa insgesamt, sondern auch ganz konkret für die Menschen, die hier in der Region gemeinsam leben.

Ihre Frankreich-Strategie sieht vor, dass im Saarland bis 2043 neben Deutsch auch Französisch Verkehrssprache wird. Wäre diese Strategie dann letztendlich obsolet?

Nein, sie wäre nicht obsolet. Sie wäre sogar noch notwendiger als zuvor, weil es gerade in solchen Zeiten wichtig ist, auch als Brückenbauer weiter unterwegs zu sein. Sie wäre aber sicherlich schwieriger umzusetzen als mit einem Partner auf der anderen Seite, der im gleichen europäischen Geist unterwegs ist, wie wir das hier sind.

Das Interview führte Daniela Bach