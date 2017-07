Die Weltranglistenerste Franziska Hentke hat bei der Schwimm-WM in Budapest das Halbfinale über 200 Meter Schmetterling am Mittwochabend erreicht, ihre Ambitionen auf eine Medaille aber dabei nicht untermauert. Die Europameisterin aus Magdeburg war mit 2:08,06 Minuten zeitgleich mit der Südkoreanerin An Sehyeon die Sechstschnellste in den Vorläufen und lag mehr als acht Zehntel hinter Lokalmatadorin Katinka Hosszu. Hentke gilt in der ungarischen Hauptstadt als eine der größten Hoffnungen des Deutschen Schwimm-Verbandes, der bisher bei dieser WM noch ohne Medaille ist.