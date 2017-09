Ungeachtet von Morddrohungen und der Jagd des Iran auf ihn veröffentlicht Salman Rushdie seinen neuen Roman. In "The Golden House" beschreibt der Schriftsteller den amerikanischen Zeitgeist der vergangenen Jahre, von der Wahl Obamas bis heute.

"Golden House" heißt das neue Werk von Salman Rushdie. Er habe einen Gesellschaftsroman schreiben wollen, "über die Zeit, in der wir leben", sagt der Autor in New York. Rushdie zeigt sich tief besorgt über die Entwicklung in Amerika und spricht von einem "beschädigten Land".

Wir treffen Salman Rushdie in Manhattan in der 25. Straße in einem schicken "Co-Working-Space": Büro- und Konferenzräume, die mit anderen geteilt werden. Rushdie, über dem immer noch die Fatwa - das islamische Todesurteil - schwebt, das Irans einstiger religiöser Führer Ayatollah Khomeini über ihn verhängt hat, und auf den ein Kopfgeld von mittlerweile vier Millionen Dollar ausgesetzt ist, lebt seit dem Jahr 2000 in New York.

Tief besorgt über das Trump-Amerika

Amerika - ein Zufluchtsort für so viele, nicht nur für ihn. Doch im Gespräch merkt man ihm sofort die tiefe Sorge an über das, was sich in den USA gerade abspielt. Amerika durchlebe eine Tragödie, eine amerikanische Tragödie, sagt er uns. Der Moment der Hoffnung, der die Wahl Barack Obamas zum Präsidenten markierte, sei durch seine Antithese ersetzt worden. "Die Spaltung, der Hass, das Selbstbewusstsein, das Neofaschisten verspüren, wenn sie durch die Straßen marschieren, das ist neu in Amerika."