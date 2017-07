Als die japanische Regierung im März 2011 den atomaren Notstand ausrief, hielt die Welt den Atem an. Japan am Boden - der befürchtete Super-GAU - mit unabsehbaren Folgen für die Welt.

Sechs Jahre nach dem Super-GAU in Fukushima versichern die japanischen Behörden, dass sie alles im Griff haben. Doch ist eine sichere Rückkehr wirklich möglich? "außendienst" in Fukushima.

Von überall her sind sie zum Schrein des Ortes gekommen - die Samurai-Reiter der Gegend. Der 45-Jährige Masayuki Kiyonobu begrüßt sie. Nach japanischer Tradition wird die Parade eröffnet. Und dann ziehen sie los. Stolz und erhaben reiten sie endlich wieder durch ihren so geschundenen Stadtteil. Die Menschen am Straßenrand applaudieren.

Die Parade gibt Vielen Hoffnung in einer schweren Zeit. Masayuki Kiyonobu steigt vom Pferd und ist begeistert: "Es waren viel mehr Zuschauer als ich erwartet hatte. Das hat mich alles an die letzte Parade vor der Katastrophe erinnert. Aus der Tiefe meines Herzens heraus empfinde ich große Freude."

Das Festival hat eine mehr als 1.000 Jahre alte Tradition

Einen Tag später dann der Höhepunkt des jährlichen Samurai-Festivals. Er findet in einem anderen Stadtteil von Minamisoma statt, in Haramachi. Hier waren die Probleme mit der Radioaktivität nicht ganz so groß – aber das Erdbeben und der Tsunami waren verheerend. Heute sind wieder Tausende gekommen, natürlich auch Masayuki Kiyonobu. Er ist Schiedsrichter beim traditionellen Pferderennen. Das Festival hat eine mehr als 1.000 Jahre alte Tradition. Auch 2011 direkt nach der Katastrophe gab es keine Unterbrechung. Und auch heute sagen sie hier, es muss weitergehen, wir müssen weiterkämpfen. "Das Festival ist größer geworden. Ich denke, die Zuschauer kommen her, um diese Region zu unterstützen. Sonst wären nicht so viele da", so der 73-jährige Tadao Watanabe.

Und Masayuki Kiyonobu sagt uns noch, er wolle noch mehr dafür tun, damit es seiner Heimat wieder besser gehe. Besser sogar als vor der Katastrophe. Er wohnt wieder hier. Seine Frau und die drei Kinder aber leben noch immer im 80 Kilometer entfernten Sendai.