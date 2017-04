Die letztjährige Finalistin Laura Siegemund ist nach einer überzeugenden Leistung ins Achtelfinale des WTA-Turniers in Stuttgart eingezogen. Die Wildcard-Inhaberin besiegte die Chinesin Zhang Shuai mit 6:2, 7:6 (7:4). Die Weltranglisten-49. Siegemund trifft in der Runde der letzten 16 am Donnerstag auf Swetlana Kusnezowa. Die an Position acht gesetzte Russin, StuttgartSiegerin von 2009, hatte beim 6:3, 5:7, Niederländerin Kiki Bertens mehr Mühe als erwartet. Angelique Kerber greift erst am Donnerstag ins Turnier-Geschehen ein.