Kommentar von Sarah Tacke

Menschenverachtend, anti-demokratisch, rassistisch: Die Verfassungsrichter haben der NPD heute den Spiegel vorgehalten. Und was die Partei da zu sehen bekam, war ihre hässliche, verfassungsfeindliche Fratze. Aber deshalb die NPD verbieten? Völlig unnötig.

Denn die Freiheit zu denken, zu fühlen, zu sagen, was man will - genau diese Freiheit schützt ja gerade unser Grundgesetz. In unserem Land begegnen wir Andersdenkenden in erster Linie nicht mit Verboten, sondern mit Argumenten. Dieses freiheitliche, demokratische Deutschland - das ist das Land, auf das ich stolz bin.

Fundament Grundgesetz

Ein Land, dessen Fundament das Grundgesetz ist - das zwar ein Parteiverbot erlaubt, aber eben kein Gesinnungsverbot. Kein Verbot verfassungsfeindlicher Gedanken. Die darf man haben, die darf man äußern. Erst, wenn eine verfassungsfeindliche Partei so stark ist, dass sie dieses freiheitliche Deutschland gefährdet - erst dann darf sie verboten werden.

Dann kann es aber schon zu spät sein, warnen jetzt einige. Klar. Stimmt. Aber deshalb hässliche Gedanken verbieten, die Meinungsfreiheit einschränken, das wäre schwach, das wäre nicht demokratisch. Das wäre nicht das Deutschland, das ich kenne.

Demokratie gewinnt

Und so hat heute vor dem Bundesverfassungsgericht die Demokratie gewonnen. In Zeiten von Hass und Hetze haben die Verfassungsrichter ihr ein gutes, ein starkes Fundament bescheinigt. So stark, dass sich noch viele Verfassungsfeinde an ihr reiben können, ohne dass unser Land daran Schaden nimmt.

