Motorrad-Pilot Jonas Folger wird auch in der kommenden Saison in der MotoGP fahren. Der 23-Jährige, einziger Deutscher in der höchsten Motorrad-WM-Klasse, und sein Team Tech3 verlängerten den Vertrag bis 2018. "Ich bin sehr glücklich, auch 2018 weiterhin mit Herve und dem fantastischen Monster Yamaha Tech3 Team zusammenzuarbeiten", sagte der Yamaha-Fahrer. Folger war nach der vergangenen Saison aus der Moto2 in die Königsklasse aufgestiegen. Er hatte von Beginn an überzeugt und war in den bisherigen fünf Rennen immer in die Punkte gefahren. In der Gesamtwertung liegt auf Rang neun.