Dass Kinder unter dem Krieg am meisten leiden, ist fast schon eine Floskel – wenn es nicht so wäre. Die Kinderrechtsorganisation „Save the Children“ hat einen Bericht zur psychischen Gesundheit syrischer Kinder veröffentlich. Das Ergebnis: erschreckend!

In Deutschland entscheidet die soziale Herkunft über die Bildungschancen eines Kindes. Bei gleicher Intelligenz und Kompetenz haben Kinder von Akademikern wesentlich bessere Aufstiegschancen als Arbeiterkinder. Doch was tut die Politik dagegen?

Ausgebeutet, zwangsverheiratet, vertrieben: Mehr als 730 Millionen Minderjährige weltweit werden ihrer Kindheit beraubt - und ihrer Zukunft. Eine Studie hat nun Lebensumstände in 172 Ländern verglichen: Am besten leben Kinder in Norwegen - am gefährlichsten in Niger.

Ein Viertel aller Kinder weltweit werden einem Bericht der Kinderrechtsorganisation "Save the Children" zufolge ihrer Kindheit vor allem durch Krieg und Armut beraubt. Über 700 Millionen Kinder weltweit litten unter Kriegen, Flucht, Gewalt, harter Arbeit, Frühverheiratung und Frühschwangerschaft, schwacher Gesundheit und fehlender Schulbildung, heißt es in dem Bericht "Stolen Childhood - Geraubte Kindheit" vom Mittwoch. Am Donnerstag wird in vielen Ländern der Internationale Kindertag begangen.

Deutschland auf Platz zehn

Am stärksten seien Kinder in West- und Zentralafrika gefährdet. Der Niger stehe am unteren Ende der Liste, gefolgt von Angola, Mali, der Zentralafrikanischen Republik und Somalia. Eine eher unbeschwerte Kindheit erleben Kinder in Norwegen, Slowenien, Finnland, den Niederlanden und Schweden - also in europäischen Ländern. Deutschland steht auf Platz zehn.

"Es ist inakzeptabel, dass im Jahr 2017 mehr als 730 Millionen Kindern, einem Viertel aller Kinder weltweit, immer noch ihre Rechte auf Schutz, Lernen, Entfaltung und Spielen verwehrt werden", sagte Bidjan Nashat, Vorstand bei Save the Children Deutschland. "Diesen Kindern wird alles geraubt, was eine Kindheit ausmacht. Das müssen wir ändern - und wir können es auch." Veränderung sei möglich, wenn gezielt in Gesundheit und Wohlergehen von Kindern investiert werde.

Jeden Tag sterben mehr als 16.000 Kinder

Dem Bericht zufolge sterben jeden Tag mehr als 16.000 Kinder vor ihrem fünften Geburtstag, die große Mehrheit von ihnen an vermeidbaren Ursachen. Rund ein Viertel aller Kinder unter fünf Jahren, etwa 156 Millionen, leiden sowohl physisch als auch mental unter Wachstumsverzögerungen aufgrund von Mangelernährung.

Eins von sechs Kindern im schulfähigen Alter geht aktuell nicht zur Schule, fast eins von 80 Kindern ist durch gewaltsame Konflikte von zu Hause vertrieben worden.

Zudem müssen laut Bericht 168 Millionen Kinder weltweit arbeiten, 85 Millionen von ihnen unter gefährlichen Bedingungen. Das seien mehr als alle in Europa lebenden Kinder zusammen (138 Millionen). Alle sieben Sekunden werde eines von 15 Mädchen verheiratet, und jede zweite Sekunde gebäre ein Mädchen ein Kind.