Die Stuttgarterin Elisabeth Seitz hat am Donnerstag bei der Turn-EM in Cluj- Napoca die Führung in der Konkurrenz am Stufenbarren übernommen. Dank einer fehlerfreien Übung erhielt die OlympiaVierte mit 14,566 Punkten den bisherigen Höchstwert. Auch Tabea Alt macht Hoffnung auf eine EM-Medaille. Nervenstark wie ein Routinier meisterte sie den Vierkampf und übernahm mit 54,866 Punkten bei Halbzeit die Spitze. Medaillenhoffnungen darf die Weltcup-Gesamtsiegerin auch am Schwebebalken hegen, bei dem sie nach zwei Durchgängen mit 13,700 Zählern gleichfalls die Führung innehat.