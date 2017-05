In einem Kommentar zum Abschluss des G7-Gipfels übt der stellvertretende Chefredakteur des ZDF, Elmar Theveßen, deutliche Kritik an US-Präsident Donald Trump. Zitat: „‚America first‘ und ‚only‘ - Verantwortung für die Welt? Fehlanzeige!“

Mit einem einfachen Treffen hatte niemand gerechnet, am Ende hieß es: Donald Trump gegen den Rest. Bei der Bekämpfung von Fluchtursachen und bei der Bekämpfung des Klimawandels blockierte der US-Präsident jede gemeinsame Haltung.

Vernichtende Kritik: Die drängenden Probleme der Welt seien die Staats- und Regierungschefs auf ihrem G7-Treffen nicht angegangen, rügen Entwicklungsorganisationen. Für die Armen und die Hungernden der Welt sei das Ergebnis ein "Desaster".

Die Enttäuschung über das Treffen großer Industrienationen in Italien ist groß bei Entwicklungsorganisationen. "Die G7 verlassen den Gipfel, ohne einige der drängendsten Aufgaben unserer Zeit auch nur im Entferntesten angegangen zu sein", sagte Jörn Kalinski von Oxfam. "Vor allem Trump gefällt sich in der Rolle des Spielverderbers vom Dienst." Er habe Lösungen für Millionen der ärmsten Menschen weltweit blockiert. Es stelle sich die Frage, "ob dieser Club der Reichen so noch eine Daseinsberechtigung hat".

Die Blockade-Haltung von US-Präsident Donald Trump wirft dabei ihre Schatten voraus. Der Gipfel der großen Industrie- und Schwellenländer Anfang Juli in Hamburg müsse "nun dort einspringen, wo der G7 gescheitert ist", kritisierte Friederike Röder von der Entwicklungsorganisation ONE. Trump habe eine "feindliche Verhandlungshaltung" gezeigt.

"Ein Desaster für die Hungernden"

Wegen der Überlegungen der neuen US-Regierung, vielleicht aus dem Pariser Klimaschutzabkommen auszusteigen, forderten Umweltschützer die anderen Staaten auf, jetzt noch mehr Druck zu machen. Trump will nächste Woche über einen Verbleib entscheiden. Er hält das Abkommen für unfair und schädlich für die Wirtschaftsentwicklung der USA. Nach China sind die USA der zweitgrößte Klimasünder der Welt.

Hilfsorganisationen bemängelten auch, dass die reichen G7 keine neuen Finanzzusagen für den Kampf gegen Hungersnöte in Afrika gemacht hatten. Die Gipfelteilnehmer hätten es versäumt, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um den Menschen in Jemen, Somalia, Südsudan und Nigeria zu helfen. 20 Millionen Menschen sind dort von Hungersnöten bedroht. Für den UN-Hilfsappell von gut sechs Milliarden Euro liegen erst Zusagen über 30 Prozent vor. "Dieser G7-Gipfel ist ein Desaster für die hungernden Kinder in Afrika und Arabien", sagte Marwin Meier von Worldvision.

G7-Gipfel

Beim erstenmit US-Präsident Trump hatten die großen Industrienationen nur in letzter Minute ein Fiasko abwenden können. Zum Abschluss des Treffens in Taormina am Samstag stimmte der US-Präsident nach zähem Ringen zu, den Kampf gegen den Protektionismus ins Abschlusskommuniqué aufzunehmen. Trump selbst verkaufte den Mini-Kompromiss als Erfolg: Die USA setzten sich für die "Beseitigung aller handelsverzerrender Praktiken" ein, um wahrlich faire Wettbewerbsbedingungen zu erreichen, schrieb Trump auf Twitter.

Trump völlig isoliert

Der Minimalkonsens konnte aber nicht über die sonst massiven Differenzen mit ihm hinwegtäuschen, die die Staats- und Regierungschefs ansonsten zur Untätigkeit verurteilen, wie die Kritiker nun bemängeln. In der Klimapolitik stand Trump völlig isoliert da. Die sechs anderen G7-Partner appellierten eindringlich an den US-Präsidenten, dem Klimaabkommen von Paris treu zu bleiben.

Auch ein gesonderter Plan Italiens für eine "geordnete Zuwanderung" wurde wegen des US-Widerstands gekippt. Die USA setzten sich auch mit ihrer Forderung durch, zwei Absätze in die Abschlusserklärung aufzunehmen, die Sicherheitsaspekte der Zuwanderung betonen. Gastgeber Italien hatte mit dem Tagungsort Sizilien die Flüchtlingskrise hervorheben wollen. Dort landen die meisten Flüchtlinge an, die über das Mittelmeer kommen. Ed Cairns von Oxfam sagte: "Der Skandal des Gipfels ist, dass die G7-Führer direkt hier nach Sizilien ans Meer kommen, wo 1.400 Menschen allein seit Jahresanfang ertrunken sind, und nichts ernsthaft dagegen tun."