In Istanbul nahm der Berliner Peter Steudtner an einem Workshop türkischer Menschenrechtler teil. Jetzt hat ein türkisches Gericht Untersuchungshaft angeordnet. Der Vorwurf: Terrorunterstützung.

Neben dem Berliner Menschenrechtsaktivisten Peter Steudtner und dem Journalisten Deniz Yücel sitzen weitere sieben Deutsche in türkischer Haft. Angehörige und Freunde bangen in Deutschland um sie.

In der Türkei wurden am Freitag zwei weitere deutsche Staatsbürger inhaftiert. Sie seien aufgrund politischer Vorwürfe festgenommen worden, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes. Derzeit befinden sich 55 Deutsche in türkischer Haft.

Nach den zwei neuesten Festnahmen sitzen nach Angaben des Auswärtigen Amts 55 Deutsche in türkischen Gefängnissen. Die Kritik wird lauter. Während Integrationsbeauftragte Özoguz Fehler auf beiden Seiten einräumt, sprechen andere von "Geiseln" der Türkei.

Nach den Festnahmen zweier deutscher Staatsbürger in der Türkei wächst der Unmut über die türkische Regierung in Deutschland auf nahezu allen politischen Seiten. Die Flughafenpolizei in Antalya hatte die Festnahmen bestätigt, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin. Der genau Grund war zunächst unbekannt. Das Auswärtige Amt ging aber davon aus, dass es sich um einen politischen Vorwurf handelte, konkret um Terrorverdacht.

Die Forderungen nach Konsequenzen mehren sich. Maßnahmen sollten "in den nächsten Tagen" geprüft werden, sagte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz in Berlin. Er sehe bald den Punkt erreicht, um Gegenmaßnahmen gegen die Türkei zu verhängen. Das sei keine Frage mehr von Wochen, sondern müsse in den nächsten Tagen von der Bundesregierung geprüft werden, sagte Schulz.

Schulz: "Gravierender Vorgang"

"Ich bin der Meinung, dass man keine Ausweitungsverhandlungen mit dermehr über die Zollunion führen kann, solange deutsche Staatsbürger dort festgehalten werden", sagte Schulz witer. Die neuen Festnahmen nannte er einen "gravierenden Vorgang". Er sprach sich auch dafür aus, die sogenannten EU-Vorbeitrittshilfen für dieauf den Prüfstand zu stellen und möglicherweise die Reisehinweise zu verschärfen. Schulz sagte, es müsse geschaut werden, "wie weit man in der Skala da gehen kann".

Auch der außenpolitische Sprecher der Union im Bundestag, Jürgen Hardt, sieht nun den Zeitpunkt gekommen, eine Reisewarnung in Betracht zu ziehen. Auch er nannte die neuen Festnahmen in der "Welt" (Samstagsausgabe) "zutiefst besorgniserregend". Ebenfalls eine Reisewarnung forderte in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe FDP-Chef Christian Lindner.

Özoguz: Fehler auf beiden Seiten

Die Integrationsbeautragte der Bundesregierung Aydan Özoguz äußerte sich gegenüber dem ZDF. "Mich belastet das natürlich sehr, dass die deutsch-türkischen Beziehungen im Jahr 2017 auf einem solchen traurigen Höhepunkt angelangt sind," erklärte sie. "Ich hoffe schon, dass sich mal alle am Riemen reißen und zurückkommen zu ordentlichen Gesprächen, zu einer ordentlichen demokratischen Kultur."

Sie wisse nicht, was es der Türkei eigentlich nützen sollte, diesen Kurs fortzusetzen und immer mehr Türen zuzuschlagen, sagte sie dem ZDF. Sicherlich hätten beide Seiten Fehler gemacht, aber man könne nicht einfach Menschen einsperren und festhalten, "weil man gerade schlechter Laune ist in den Beziehungen". Özoguz forderte: "Die Menschen müssen freigelassen werden. Und wir müssen ordentliche Gespräche führen können miteinander."

Özdemir: Erdogan ein "Geiselnehmer"

Die Festgenommenen sind den Ministeriumsangaben zufolge keine Doppelstaatsbürger, sondern haben ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft. Außenminister Sigmar Gabriel sagte der "Westdeutschen Zeitung", möglich sei, dass sie türkische Wurzeln hätten, aber auch das sei ungewiss. "Wir wissen zur Stunde noch nicht einmal, ob sie bei der Ein- oder Ausreise verhaftet worden sind."

Derzeit sind nach Angaben des Auswärtigen Amts 55 deutsche Staatsangehörige in türkischer Haft oder in Polizeigewahrsam, davon inklusive der zwei jüngsten Fälle zwölf aus politischen Gründen. Wieviele davon neben der deutschen noch die türkische Staatsbürgerschaft besitzen, ist nicht bekannt. Der bekannteste Gefangene ist der deutsch-türkische "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel, der am Freitag 200 Tage hinter Gittern war.

Die erneuten Festnahmen dürften die deutsch-türkischen Beziehungen weiter belasten. In Deutschland wächst der Verdacht, Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan könnte Bundesbürger womöglich als Faustpfand festhalten. Grünen-Chef Cem Özdemir sagte der "Bild"-Zeitung (Samstag): "Erdogan ist kein Präsident, sondern ein Geiselnehmer." Die Situation sei so ernst, "dass ich niemandem mehr mit gutem Gewissen sagen kann, dass man in der Türkei derzeit sicher ist".

U-Haft auf bis zu sieben Jahre erhöht

Auch Gabriel hat Yücel schon als "Geisel" der Türkei bezeichnet. Erdogan verweist dagegen stets auf die Unabhängigkeit der türkischen Justiz, die westliche Experten aber anzweifeln. Er fordert seinerseits die Auslieferung von Terrorverdächtigen aus Deutschland.

Besonders belastend für die Festgenommenen ist die rechtliche Lage im Ausnahmezustand, den Erdogan nach dem Putschversuch vom Juli 2016 verhängt hat. Mit einem Notstandsdekret aus der vergangenen Woche wurde die maximale Länge der Untersuchungshaft von fünf auf sieben Jahre erhöht - etwa bei Vorwürfen im Zusammenhang mit Terrorismus oder mit Spionage. Untersuchungshäftlinge wie Deniz Yücel, dem Terrorpropaganda und Volksverhetzung vorgeworfen werden, müssen also befürchten,bis zu sieben Jahre hinter Gittern zu sitzen, ohne überhaupt verurteilt worden zu sein.

Regierungssprecher: Deutsche freilassen

Deniz Yücels Ehefrau Dilek Mayatürk-Yücel rief zu Solidarität mit dem inhaftierten Journalisten auf. "Natürlich aber gilt die Aufforderung immer noch: Solidarität ist wichtig für Deniz und macht ihn stärker", sagte sie "Spiegel Online". Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Freitag in Berlin, die Bundesregierung sei in Gedanken bei Yücel. Sie arbeite täglich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln für seine Freilassung und eine möglichst gute und intensive Betreuung.

"Wir erwarten von der Türkei, dass die deutschen Staatsbürger, die aus nicht nachvollziehbaren Gründen in der Türkei inhaftiert sind, freigelassen werden", sagte Seibert. Rechtsstaatliche Verfahren müssten eingehalten werden, auch das Wiener Übereinkommen über konsularische Beziehungen. So dürften Informationen über die Festnahme von Betroffenen nicht unterlassen und eine konsularische Betreuung nicht verweigert werden. Nach Angaben des Auswärtigen Amts wurde dem Generalkonsulat der telefonische Kontakt zu den beiden nun festgenommenen Deutschen verwehrt.

Reisehinweis: "Erhöhte Vorsicht geboten"

Zu den inhaftierten Deutschen in der Türkei gehört auch der Menschenrechtler Peter Steudtner. Nach seiner Inhaftierung hatte das Auswärtige Amt die Reisehinweise für die Türkei verschärft und Deutschen "zu erhöhter Vorsicht geraten". Die Linke-Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen forderte die Bundesregierung nun auf, eine offizielle Reisewarnung auszusprechen.