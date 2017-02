In seiner Neujahrsansprache prahlte Kim Jong Un noch mit Interkontinentalraketen. Nun meldet Südkorea den ersten, möglichen Test einer ballistischen Rakete Nordkoreas in diesem Jahr. Kim wollte wohl gezielt den US-Präsidenten provozieren - und Trump reagierte auch schon.

Nordkorea hat nach Angaben Südkoreas eine ballistische Rakete getestet und damit scharfe internationale Kritik auf sich gezogen. Das Geschoss sei am Sonntagmorgen von einer Gegend rund um Banghyon in der Provinz Nord-Pyongan abgefeuert worden und 500 Kilometer weit Richtung Japanisches Meer geflogen, ehe es im Meer landete, teilte der Generalstab in Seoul mit. Weitere Details gab es zunächst nicht, auch der Raketentyp war unklar.Dennoch kündigte Südkoreas Regierungschef und amtierender Präsident Hwang Kyo Ahn Strafmaßnahmen gegen den Norden an. Die Führung in Pjöngjang äußerte sich zunächst nicht.

Nordkoreas Machtprobe mit US-Präsident Trump

ZITAT „ Die USA stehen zu 100 Prozent hinter Japan ” Donald Trump

Beobachteter werteten deren Aktion als Versuch einer Machtprobe mit US-Präsident Donald Trump, der am Wochenende Japans Ministerpräsident Shinzo Abe zu Gast hatte. Dieser verurteilte den Raketentest scharf. Das Vorgehen Pjöngjangs sei "absolut nicht tolerierbar", erklärte Abe am Samstag bei einem gemeinsamen Auftritt mit Trump in dessen Anwesen Mar-a-Lago in Florida. Trump erklärte, die USA stünden zu "100 Prozent" hinter Japan.Nordkorea hatte 2016 zwei Nukleartests ausgeführt und eine Reihe von Raketen gestartet, was ihm vom UN-Sicherheitsrat untersagt worden ist. Erst in seiner Neujahrsansprache 2017 hatte Machthaber Kim Jong Un erklärt, dass sein Land sei in der finalen Phase für den Testeiner Interkontinentalrakete angelangt sei.

Das Strategische US-Kommando teilte mit, sie habe ein Geschoss aufgespürt und weiterverfolgt, das als Mittelstreckenrakete oder intermediäre Rakete eingestuft werde.

Südkorea: Geschoss eher eine Mittelstreckenrakete

Auch Südkoreas Militär geht laut einem Bericht der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap nicht davon aus, dass es sich bei dem nun abgefeuerten Geschoss um eine solche Rakete handelt. Es soll am frühen Morgen zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan ins Meer gestürzt sein. Japans Kabinettssekretär Yoshihide Suga sagte später vor Reportern, die Rakete sei nicht in japanischen Hoheitsgewässern eingeschlagen. Von der Provinz Nord-Pyongan aus hatte Nordkorea laut südkoreanischen Regierungsvertretern schon am 15. und 20. Oktober 2016 seine Mittelstreckenrakete vom Typ Musudan abgefeuert.

Kim Dong Yeop, Analyst am Institut für Fernost-Studien in Seoul, spekulierte, beim jüngsten Geschoss könne eine Musudan oder eine ähnliche Rakete sein, mit der der Antrieb für eine interkontinentale ballistische Rakete getestet werden solle, die das US-Festland treffen könnte. Doch sind sich Experten uneins darüber, wie weit Pjöngjang bei der Verfügbarkeit verlässlicher Langstreckenraketen mit atomaren Sprengköpfen tatsächlich ist.

Seoul: Kim besessen von atomwaffenfähigen Raketen

Das Außenministerium sprach in einer Reaktion von Nordkoreas erstem Test einer ballistischen Rakete in diesem Jahr. Das Vorgehen und Kim Jong Uns Drohung mit einer Interkontinentalrakete zeuge vom "irrationalen Wesen" der Regierung in Pjöngjang. Diese sei auf "fanatische" Weise von einer Entwicklung von atomwaffenfähigen ballistischen Raketen besessen, rügte das Außenministerium in Seoul.

Es verurteilte den Raketenstart als "eklatante und offenkundige" Verletzung von Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und eine "ernste Bedrohung" für die internationale Sicherheit. Südkoreas amtierender Staatschef und Ministerpräsident Hwang schlug zuvor in eine ähnliche Kerbe. Sein Land arbeite "im Tandem mit der internationalen Gemeinschaft auf eine entsprechende Reaktion" hin, um den Norden zu bestrafen, erklärte er. Welche Maßnahmen ihm vorschweben, sagte er nicht.