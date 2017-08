Der Name des luxemburgischen Ortes Schengen steht für ein Europa ohne Grenzkontrollen. Am 14. Juni 1985 unterzeichneten dort Deutschland, Frankreich, Belgien, die Niederlande und Luxemburg ein Abkommen, das unproblematisches und zügiges Reisen garantieren sollte. Auch Spanien und Portugal traten bei. In Kraft trat das Durchführungsübereinkommen aber erst am 26. März 1995. Dann hieß es "freie Fahrt" zwischen diesen sieben Ländern - Personenkontrollen wurden abgeschafft.

An den Grenzen zwischen den Schengen-Staaten werden Reisende nur stichprobenartig oder bei besonderen Ereignissen kontrolliert. Zum Schengen-Raum gehören neben 22 EU-Ländern auch Norwegen, Island, die Schweiz und Liechtenstein. Die Landgrenzen des Areals mit mehr als 400 Millionen Einwohnern sind über 7.700 Kilometer lang, die Seegrenzen knapp 42.700 Kilometer.

Der Schengen-Grenzkodex legt fest, wie in der Praxis die Regeln umgesetzt werden. Der Text nennt die Voraussetzungen, unter denen ein Staat vorübergehend wieder Grenzkontrollen einführen darf. Dies ist bislang möglich, wenn die öffentliche Ordnung oder innere Sicherheit schwerwiegend bedroht ist (Artikel 23). In der Praxis nutzen die Länder diese Klausel etwa bei Großereignissen wie Fußballspielen oder in Notfällen wie nach Terroranschlägen. Seit 2013 sind Grenzkontrollen auch wieder erlaubt, wenn ein anderer EU-Staat bei der Kontrolle seiner Außengrenzen "schwerwiegende Defizite" hat. In der Hochphase der Flüchtlingskrise im September 2015 führten Deutschland und andere Staaten wieder vorübergehende Kontrollen ein.

