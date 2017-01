Die deutschen Handballer sind mit einem souveränen Testspielsieg in die WM-Vorbereitung gestartet. Der vor allem in Hälfte eins überzeugende Europameister gewann in Krefeld gegen Rumänien mit 30:21 (17:9). Bester Werfer bei den Gastgebern war vor 7349 Zuschauern im ausverkauften Königpalast Patrick Groetzki mit sechs Toren. Das zweite und letzte Testspiel steht am 9.Januar in Kassel gegen Österreich an, zwei Tage später bricht das Team des scheidenden Bundestrainers Dagur Sigurdsson zur WM nach Frankreich auf. Die DHB-Auswahl startet am 13.Januar mit dem Spiel gegen Ungarn in die WM.