Bei einem Konzert in der US-Metropole Las Vegas sind zwei Menschen von Schüssen getötet wurden. Mindestens 24 weitere wurden verletzt, wie die Polizei in der Kasino-Stadt mitteilte. Der mutmaßliche Schütze sei demnach außer Gefecht gesetzt worden. Die Hintergründe der Tat sind völlig unklar.

Nach der Schießerei in der US-Casinometropolemit zahlreichen Opfern hat die Polizei den mutmaßlichen Schützen außer Gefecht gesetzt. Ein Verdächtiger liege am Boden, sagte Polizeisprecher Steve Gomez am Sonntagabend (Ortszeit) vor Journalisten. Nähere Angaben dazu machte er nicht. CNN und andere Medien berichteten, er sei tot.

Im Kurzbotschaftendienst Twitter erklärte die Polizei: "Zu diesem Zeitpunkt glauben wir nicht, dass es noch irgendwelche Schützen gibt." Der Polizeisprecher sagte, durch die Schüsse auf Besucher eines Freiluftkonzertes am Casino-Resort Mandala Bay habe es "zahlreiche Opfer" gegeben.

Zwei Tote und 24 Verletzte bei Schießerei

Mindestens zwei Menschen wurden durch die Schüsse getötet. 24 weitere Personen wurden wegen Schussverletzungen im University Medical Center der Stadt behandelt, wie Krankenhaussprecherin Danita Cohen in der Nacht zum Montag (Ortszeit) sagte. Zwölf von ihnen befänden sich in einem kritischen Zustand.

Die Polizei rückte wegen des Angriffs zu einem Großeinsatz auf dem berühmtenStrip aus. Dutzende Streifenwagen säumten denStrip, der teils abgesperrt wurde. Einige Polizisten gingen hinter ihren Fahrzeugen in Deckung, während andere mit Sturmgewehren in das Hotel und Kasino Mandalay Bay hineinrannten. Die Polizei rief per Twitter dazu auf, den südlichen Teil des Boulevards zu meiden und keine Livestreams von dem laufenden Polizeieinsatz ins Internet zu stellen. Dies könnte die Einsatzkräfte in Gefahr bringen, twitterte die Behörde am Montag. Wegen des Vorfalls wurden einige Flüge auf dem Weg zum internationalen Flughafen vonumgeleitet.

"Wir krochen über Tote"

Augenzeugen sagten, dass Country-Sänger Jason Aldean im Rahmen des Festivals gespielt habe, als zum Ende des Konzerts Schüsse gefallen seien. Sie hätten mehrere Opfer gesehen, als sie geflüchtet seien. "Wir krochen über Tote", sagte die Konzertbesucherin Cari Copeland Pearson. Sie habe vielfache Schüsse gehört, vermutlich aus einem automatischen Gewehr. Nachdem sie die Schüsse gehört hätten, seien sie zunächst in Deckung gegangen und dann geflüchtet. Zahlreiche Menschen hätten blutüberströmt am Boden gelegen, sagte ein junger Mann dem Sender CNN.

"Wir hörten Schüsse von Maschinengewehren, als wir in unserem Hotelzimmer waren - das dauerte sicher 20 Minuten lang", sagte eine Schweizer Touristin dem Portal "20 Minuten". "Die Polizei wies uns an, im Zimmer zu bleiben, die Schuhe auszuziehen und die Türen abzuschließen", sagte sie. Über dem Hotel kreisten Hubschrauber, auf den Gängen standen Polizisten. Die Gäste hätten sich für eine mögliche Evakuation bereithalten müssen.

In den USA gibt es immer wieder tödliche Angriffe mit Schusswaffen. Trotz mehrerer Amokläufe an Schulen und Universitäten gelang es dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama nicht, gegen den Widerstand der Republikaner schärfere Waffengesetze durchzusetzen.