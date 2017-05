Was Schiffe in den Tunnel treibt

von Henner Hebestreit, Selje

Die See rund um die norwegische Halbinsel Stad ist rau: Mehrere Schiffe sind auf die Riffe getrieben worden, selbst der Lachs auf den Fischtransportern wird seekrank. Mit dem Stad-Schiffstunnel soll das anders werden - in der Region sorgt das Projekt aber für gemischte Gefühle.

Wenn Kapitän Torgeir Are Nilsen Vollgas gibt, pflügt Norwegens modernster Rettungskreuzer Idar Ulstein mit 38 Knoten durch die Nordsee - das sind umgerechnet etwa 70 Kilometer pro Stunde. Von seiner Basis in der Nähe der Halbinsel Stad erreicht er binnen weniger Minuten jeden Havaristen in diesem so berühmt berüchtigten Seegebiet.

"Die Nordsee hier vor Stad ist bekannt für ihre tückischen Verhältnisse: Riffe und Untiefen, dazu mächtige Wellen, die sich hier aufbäumen - während eines Sturms ist das hier ein gefährliches Gebiet", sagt der glatzköpfige Skipper mit dem Ring im linken Ohr. Auch plötzlich aufziehender Nebel erschwert den Seeleuten die Passage dieses Gebietes immer wieder.

Oft schlechtes Wetter rund um Stad

Henner Hebestreit, Reporter im ZDF-Studio für Skandinavien



2003 hatte ein Postschiff der Hurtigruten ausgerechnet hier einen Maschinenausfall: Das Schiff drohte auf ein Riff zu treiben, einer der beiden Anker ging verloren - erst im letzten Moment gelang es der Besatzung, die Motoren wieder zu starten und der Gefahrenzone zu entkommen. Die "Grömitz", ein Minenjagdboot der Deutschen Marine, hatte etwas weiter südlich weniger Glück: Bei schlechter Sicht lief sie 2007 so rasant auf einen Felsen, dass der Rumpf stundenlang steil in den trüben Himmel ragte. Mannschaft und Schiff hatten Glück, kamen mit Beulen und einem gehörigen Schrecken davon.

Bis zu 100 Tage im Jahr ist das Wetter rund um Stad so schlecht, dass die Kapitäne kleinerer Frachter lieber in den geschützten Fjorden abwarten, bis sich die Verhältnisse entspannt haben. Betroffen sind auch die Transporte von Fischfarmen von "Marine Harvest", einem der weltgrößten Zuchtbetrieben für Lachs.

"Die Lachse werden seekrank"

"Marine Harvest ist recht groß in dieser Region. Die meisten ihrer Fischfarmen liegen südlich von Stad. Und sie haben eine der weltgrößten Lachsschlachtereien in Fosnavåg. Wenn die Fischtransporter an Stad vorbeifahren, werden die Lachse seekrank. Man hat also große Qualitätsverluste", weiß Randi P. Humborstad und argumentiert damit für eines der ambitioniertesten Bauprojekte Norwegens: den Stad-Schiffstunnel. Lange hat sie für das Projekt gekämpft, das zwei Fjorde miteinander verbinden soll und damit der Schifffahrt die Passage um die Stad-Halbinsel ersparen soll.

Im Frühjahr hat die Regierung in Oslo schließlich grünes Licht für den Bau des Tunnels gegeben: Auf 1.700 Meter Länge soll eine künstliche Wasserstraße in einen Hügel bei Selje gesprengt werden, der den Moldefjord vom Vanylvsfjord trennt. Schon die Wikinger hatten in dieser Gegend ihre Boote über den Hügel gezogen, und auch die deutschen Besatzer wollten während des Zweiten Weltkrieges einen Tunnel bauen. Jetzt also nimmt Norwegen umgerechnet etwa 300 Millionen Euro in die Hand und will in fünf bis sieben Jahren den Tunnel realisiert haben.