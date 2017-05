von Andreas Ewels

Gefangen und geschlachtet für Handtaschen oder Cowboystiefel: Luxusartikel aus Schlangenleder sind gefragt. Jährlich, so schätzen Umweltverbände, sterben deshalb 600.000 Pythons. Darunter sind auch etliche Exemplare aus der freien Wildbahn - mit Folgen für das Ökosystem.

Der Tag der internationalen Artenvielfalt ist auch ein Tag für den Netzpython. Seine Haut begehrt, das Leder gut zu verarbeiten und edel. Aus diesem Grund ist er in einigen Teilen Asiens recht selten geworden. Problematisch ist die Situation vor allem in Malaysia. Die Abnahme des Pythons hat in vielen Gebieten das Ökosystem verändert. Die Ratte, sonst Beutetier des Pythons, hat zahlenmäßig zugenommen, bereitet den Plantagenbesitzern und Bauern große Probleme.

Faszination und Unbehagen

Der Netzpython fasziniert und bereitet Unbehagen zugleich. Er gilt als das längste Reptil weltweit, nicht selten werden Längen von sechs Metern gemessen. Selbst zehn Meter sollen schon überschritten worden sein. Die Schlange, ein einziger Muskel. Seine Opfer erwürgt der Python, Giftzähne hat er nicht. Erst im März soll ein sieben Meter langer Python so einen Erntehelfer auf Sulawesi getötet haben. Solche Fälle sind mehr als selten, verschlechtern aber das Image des Pythons. Vielleicht geht auch deshalb kein Aufschrei durch die Tierschutzszene, wenn von steigenden Fangquoten für die Modeindustrie berichtet wird.

In Malaysia werden die Schlangen häufig der Wildnis entnommen. Fänger mit einer entsprechenden Lizenz sind dafür im Dschungel oder auch in Palmölplantagen unterwegs. In Gräben und Tümpeln stellen sie ihre Netze auf in der Hoffnung, dass die nachtaktiven Tiere sich darin verfangen. Pro Schlange bekommt ein Fänger 25 Euro. Ein lächerlicher Betrag, wenn man die späteren Gewinnspannen bedenkt. Eine Python-Tasche für mehrere Tausend Euro - keine Seltenheit.

Hieb mit der Machete beendet Schlangenleben

Die gefangenen Tiere werden zu den Schlachthäusern im Umland gebracht. Ein kurzer Hieb mit der Machete und das Leben des Reptils ist vorbei. Danach werden sie mit Wasser aufgepumpt, um die Haut zu dehnen. Die Schlachter kommen zumeist aus ärmeren asiatischen Ländern wie Ost-Timor, arbeiten für einen Hungerlohn. Um dem Python die Haut abzuziehen, die danach zum Trocknen aufgespannt wird, benötigen sie viel Kraft. Ein Knochenjob.

Schlangenhäute.

Quelle: Andreas Ewels

In Gerbereien wird die Haut dann zumeist gegerbt und gebleicht. China und Japan sind beliebte Abnehmer, aber auch die Modemetropolen in Europa. Das verwunderliche: Viele der Häute werden über Deutschland in die EU eingeführt.

Allein im Flughafen Hamburg landen beim dortigen Zoll jährlich mehrere zehntausend Häute. Aus Ländern wie Indonesien kommen sie über Singapur nach Hamburg. Das sagen zumindest die Papiere aus. In manchen Fällen ist ein solcher Handelsweg auch völlig legal: Laut dem Bundesamt für Naturschutz gibt es einige Länder, etwa Indonesien und Vietnam, die legal einführen dürfen. Andere, etwa Malaysia, dürfen das nicht. Zu viele Wildfänge wurden in früheren Jahren gefangen, der internationale Artenschutz ignoriert.

Barcode für Schlangen

Die Zöllner können nur den Papieren vertrauen, verlassen sich auf die Aussage der Zwischenhändler. Doch wer überprüft die Häute genau nach ihrem Herkunftsland, wer prüft die Ware? Eine Mischung von Häuten aus Indonesien und Malaysia wäre nach planet.e-Recherchen in den Zwischenlagern in Singapur oder Istanbul überhaupt kein Problem.

Nach übereinstimmenden Aussagen des Zolls Hamburg und des Bundesamts für Naturschutz, ist dies schwer zu kontrollieren und in der Realität des Alltags eigentlich zeitlich gar nicht möglich. Es fehlt ein schnelles Verfahren zur genauen Überprüfung der Herkunftsländer. Eine Art Barcode für die Schlange, bei der ein Scanner sofort das Ursprungsland der Haut erkennt und dem Zöllner die Herkunft verrät.

Der deutsche Wissenschaftler Mark Auliya vom Helmholtz-Institut für Umweltforschung in Leipzig ist da vielleicht auf der richtigen Spur. Mit Hilfe eines genetischen Fingerabdrucks will er in Zukunft eine Zuordnung der Häute realisieren. Zusammen mit der Zoological Society of Scotland arbeitet er an einem zukunftsweisenden Projekt. Weltweit sammelt er Häute, die eine genetische Landkarte der Pythons und ihrer genauen Herkunftsorte ergeben sollen. Am Ende, so seine Hoffnung, könnten Zöllner weltweit mit einer Art Scanner arbeiten und so illegalen Handel verhindern.